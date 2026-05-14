Asocian la comunicación en redes sociales con desconocidos a una mayor soledad

Las redes sociales forman parte intrínseca de nuestro día a día, y, a veces, puede parecer que sustituyen el contacto físico, o incluso la necesidad de crear nuevas relaciones en persona.

Una investigación realizada con adultos estadounidenses sugiere que las interacciones en línea, independientemente de si se trata de personas conocidas o desconocidas, no ayudan a sentirse menos solo.

Antes de la covid-19, uno de cada dos adultos en EE UU sufría soledad, con riesgos para la salud similares a los del tabaquismo

El trabajo ha sido publicado en Public Health Reports, la revista oficial del Servicio de Salud Pública de EE UU. La agencia desarrolló un gran interés por este tema tras el informe de 2023 sobre la epidemia de soledad en el país, según explica Brian Primack, primer autor del estudio, de la Universidad Estatal de Oregon.

El informe señala que, incluso antes de la covid-19, aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses experimentaba niveles medibles de soledad, y que la falta de conexión conlleva riesgos para la salud comparables a los del tabaquismo.

Comunicación online y aislamiento

Los autores condujeron una investigación representativa a escala nacional con más de 1 500 adultos de entre 30 y 70 años. Descubrieron que comunicarse en las redes sociales con personas desconocidas hace que la sensación de aislamiento aumente. Por otro lado, hablar en línea con amigos no aumenta la soledad, pero tampoco la disminuye.

"Antes de empezar el estudio, pensábamos que interactuar con más amigos íntimos estaría relacionado con una menor soledad, pero no fue así. No hubo un cambio en los niveles de soledad en ninguna dirección", comenta a SINC Primack.

El experto afirma que, según los resultados, "las personas que experimentan soledad deberían examinar críticamente sus interacciones con desconocidos en las redes sociales y priorizar las conexiones en persona por encima de las de las redes sociales, incluso cuando estas últimas se consideren cercanas".

La investigación representa un avance importante para subsanar una laguna en el conocimiento sobre el papel de las redes sociales en la soledad. Según Primack, la mayoría de los estudios previos se han centrado en adolescentes y adultos jóvenes, mientras que este estudio examina a adultos de mediana edad y de edad avanzada.

"Esta laguna en la bibliografía es importante porque las personas que no son adolescentes ni adultos jóvenes constituyen el 75% de la población estadounidense, estas personas están muy expuestas a las redes sociales y muchos de los efectos negativos de la soledad en la salud se agravan cada vez más a medida que avanza la edad adulta", concluye Primack.

Idealización de las relaciones

Los investigadores señalan que, en promedio, alrededor del 35 % de los contactos en redes sociales de los participantes nunca se habían conocido en persona. A su juicio, una de las razones por las que interactuar con desconocidos se asocia a una mayor soledad es la facilidad de estas plataformas para dar lugar a malentendidos.

"Sabemos que las interacciones en redes sociales pueden llevar a idealizar las amistades de los demás, lo que puede intensificar los efectos de la comparación social", afirma Jessica Gorman, coautora del estudio. "Esta idealización probablemente es mayor cuando esas relaciones implican a personas que nunca se han conocido en persona, ya que no hay una experiencia directa que la contrarreste".Una limitación que señala el coordinador del trabajo es que la investigación no tuvo en cuenta los motivos de la comunicación a través de redes sociales, sino la naturaleza de la relación entre las personas. Este aspecto abre la puerta a futuros estudios.

Referencia:

Primack, B. Closeness of Social Media Contacts and Loneliness Among US Adults: A Nationally Representative Study. Public Health Reports (2026).