Los adolescentes cuyos padres están más distraídos con los móviles son más inseguros

En el centro de las preocupaciones relacionadas con el uso del móvil con frecuencia están los más jóvenes. Un nuevo estudio del Centro de Investigación e Innovación de Newport Healthcare, Pensilvania, revela que los adolescentes cuyos padres se distraen con frecuencia con estos dispositivos tienen más probabilidades de mostrar estilos de apego inseguros, lo que puede tener graves consecuencias negativas para su salud y bienestar futuros.

"Hace unos 10 años comencé a notar algunos comportamientos preocupantes en el uso de dispositivos por parte de los progenitores", cuenta Don Grant, uno de los autores principales del artículo, publicado en Frontiers in Psychology. "Además, mis pacientes adolescentes comenzaron a compartir sus sentimientos negativos sobre esos mismos comportamientos. Estos también fueron presentados por los niños durante nuestras sesiones de terapia familiar".

"Hace varios años, una colega psicóloga clínica que conoce mi trabajo en el ámbito del comportamiento relacionado con los dispositivos se puso en contacto conmigo y me contó que su hija le había preguntado si quería más a su teléfono que a ella", añade.

Competir con un teléfono móvil

Las personas con un estilo de apego inseguro, un vínculo afectivo disfuncional formado en la infancia debido a cuidadores inestables o ausentes, pueden volverse ansiosas y aferrarse a los demás en busca de seguridad, o evitar las relaciones para minimizar el riesgo de dolor emocional. Este tipo de apego se asocia con una peor salud mental y problemas en las relaciones sanas, mientras que el apego seguro se asocia con relaciones más exitosas y un mayor bienestar.

"El apego es maleable", afirma Grant. "Por lo tanto, incluso si existe un apego seguro establecido con un niño, este puede transformarse en uno inseguro durante la adolescencia. Obviamente, ningún padre desearía esto para su hijo".

El equipo desarrolló la 'escala de interferencia del apego a los dispositivos', en la que se calificaban los sentimientos de los hijos acerca del uso de dispositivos por parte de sus padres y su percepción de cómo dicho uso afectaba la atención, la disponibilidad y las interacciones con ellos. Los científicos querían saber si las puntuaciones más altas en la escala se asociaban con mayores niveles de apego inseguro.

Posteriormente, los científicos reclutaron una muestra de 600 adolescentes de entre 12 y 17 años, representativa de la población general de Estados Unidos, y les pidieron que completaran una encuesta sobre el estilo de apego y la escala de interferencia del apego a los dispositivos.

Resultados alarmantes

Los científicos descubrieron que cuanto mayor era la puntuación en la escala, mayores eran los niveles de apego inseguro, tanto ansioso como evitativo, que reportaban los adolescentes afectados. "El hecho de que nuestros resultados fueran tan significativos en todos los ámbitos significa que este problema parece ser mucho más frecuente", explica Grant.

"Creo que los millennials, en particular, necesitan conocer esta investigación. Considerados por algunos como la primera generación 'nativa digital', eran potencialmente más vulnerables a desarrollar dependencia a sus dispositivos. Ahora son padres. Realmente quiero que conozcan nuestro estudio para ayudarlos a evitar posibles consecuencias negativas del uso de sus dispositivos en lo que respecta a la seguridad del apego de sus hijos", añade.

Los investigadores señalan que, si bien este estudio mostró una fuerte correlación entre el apego inseguro y el uso de dispositivos por parte de los padres, no puede confirmar la causalidad. Por ejemplo, es posible que los niños con estilos de apego inseguro tiendan a percibir a sus progenitores como inaccesibles, independientemente de sus hábitos con el teléfono.

La omnipresencia de los teléfonos móviles, incluso los efectos relativamente pequeños de la distracción en los estilos de apego de los adolescentes podrían tener consecuencias negativas a largo plazo. "No estamos diciendo que cada vez que un niño solicite atención, un padre deba dejar todo lo que esté haciendo, incluso lo que esté haciendo en sus dispositivos, y responder", concluye Grant. "Recomendamos que, cuando se produzcan esas solicitudes, un padre las reconozca y responda de alguna manera".

Referencia:

Grant D. et al. "Mommy, Do You Love Your Phone More Than Me?": Parental Device Use and the Adolescent-Caregiver Attachment Bond". Frontiers in Psychology, 2026.