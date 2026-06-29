El 75% de los españoles admite haber presenciado insultos a una persona del colectivo LGTBI+

Con motivo de la celebración del Mes del Orgullo, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado un avance provisional de su primera encuesta sobre diversidad sexual. En ella se habla de las personas LGTBI+ y sus derechos, así como de la celebración de su día internacional y de las inclinaciones sexuales de los encuestados. El informe fue elaborado del 11 al 18 de junio a partir de 5.005 entrevistas.

Según los resultados, el 71,6% de los españoles está "muy o bastante de acuerdo" con que el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI+ beneficia al conjunto de la sociedad, mientras que un 24,8% piensa que no. Dentro de este colectivo, los encuestados piensan que los derechos de las personas transexuales son los que más en riesgo están, seguidos de los derechos de los gays y, en tercer lugar, los de las lesbianas.

Un 74,9% reconoce que a lo largo de su vida ha presenciado o escuchado personalmente cómo insultaban a una persona del colectivo, con frecuencia o de manera ocasional. Es más, un 36,6% dice que ha presenciado en alguna ocasión cómo han dejado de hablar o han aislado a alguna persona por ser del colectivo. Al preguntar por estas situaciones durante los últimos 12 meses, un 39,1% indica que ha presenciado cómo se ha insultado a una persona por ser del colectivo.

Orientación sexual

Los españoles creen que sigue siendo un tabú hablar de la orientación sexual. El 35,3% asegura que una persona homosexual no puede tratar con naturalidad su orientación en el trabajo, un 30,1% opina lo mismo sobre los centros de estudios y un 20,4% piensa que no pueden hablarlo con confianza en sus familias.

En el caso de las personas transexuales, el 48,1% de los encuestados afirma que no pueden compartir con sinceridad su orientación sexual en el trabajo, el 42,9% opina lo mismo sobre los centros de estudio y un 31,4% asegura que tampoco pueden hablarlo con naturalidad con su familia.

En general, el 81,2% asegura que la sexualidad es, principalmente, un medio para buscar comunicación, placer, afecto, ternura e intimidad, mientras que el 8,3% dice que la sexualidad es un modo de buscar placer y satisfacer el deseo.

Celebración del Orgullo

El 77,8% afirma que sí conocen que la semana del Orgullo es para reivindicar los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Entre los que saben que esta semana ocurre la celebración, el 78,7% ven esta fiesta de manera "muy positiva o positiva", frente a un 14,5% que piensa que es "negativo o muy negativo".

El 70,5% cree que los comercios que exhiben la bandera arcoíris transmiten un mensaje positivo de inclusión, mientras que un 53,6% opina que el uso de banderas en fachadas de edificios públicos debe limitarse a las banderas institucionales.

Diversidad

El informe también habla de diversidad en términos generales. El 61% de los españoles coincide en que le gustaría vivir en una sociedad con personas de diferente origen, cultura y religión, frente a un 30,1% que prefiere una sociedad en la que la gran mayoría de la gente tenga el mismo origen, cultura y religión.

Un 72% piensa que, en España, a la hora de aplicar leyes, se hacen diferencias según de quién se trate y solo un 25% opina que se da el mismo trato a todos. A raíz de esto, el 66% cree que lo que más discrimina a una persona es "tener pocos recursos económicos", un 56,3% dice que "tener determinadas ideas políticas" y un 51,5% "ser de origen extranjero".

Referencia:

Diversidad sexual (avance provisional, 25 de junio 2026). Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).