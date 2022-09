WhatsApp no volverá a avisarte de que tienes mensajes sin leer

WhatsApp está en constante actualización, la aplicación usada por millones de personas en todo el mundo sigue añadiendo novedades para mejorar la experiencia del usuario. Su novedad de las comunidades ya están llegando a los primeros usuarios o bloquear las capturas de pantalla están entre sus últimas novedades. Una de las más recientes que ha anunciado la compañía es que está trabajando en reducir las notificaciones de mensajes no leídos que recibimos en nuestro teléfono. De esta forma WhatsApp pretende adaptar la funcionalidad de esta opción para que resulte menos repetitiva para el consumidor.

Cómo reducirá WhatsApp las notificaciones

No obstante, no nos alarmemos, sabremos que hay mensajes sin leer sin ningún problema. Actualmente cuando recibes un mensaje de WhatsApp y no lo abres para leer y lo borras de la pantalla de tu Smartphone para leer más tarde y al poco recibes un segundo, en la misma notificación podías visualizar los mensajes que tenías sin leer. Sin embargo, con la siguiente actualización esto ya no sucederá, te entrarán notificaciones del último mensaje que tienes sin leer, pero ya no mostrará los anteriores que no habías leído. Eso sí, cuando entres en la pantalla principal de chats, si podrás ver todas las conversaciones que tienes sin leer.

Últimas novedades de WhatsApp

Cómo os comentábamos una de las novedades más recientes que está implementando la aplicación de Meta son las comunidades. Esta nueva opción de 'Comunidad' congregará a varios grupos hasta un máximo de 10. Algo similar a como funcionan actualmente los canales de Telegram.

Por otro lado, otra de las actualizaciones más interesantes es la de salir de los grupos de manera silenciosa, sin que el resto de personas que lo componen se enteren, ya que la notificación solo le llegará a los administradores. O la de bloquear las capturas de pantalla para evitar hacer fotos a determinadas conversaciones, concretamente a la opción de mensajes temporales.

