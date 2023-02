WhatsApp: la transcripción de notas de voz está más cerca que nunca

La aplicación de Meta tiene en las notas de voz uno de sus contenidos más populares, esta misma semana hemos visto cómo ya es posible crear un estado solo basado en estas notas. Y es que se trata de algo que da muchísimo juego a los usuarios, que con notas de voz pueden llegar a tener sustanciosas conversaciones con otros usuarios en diferido. Desde hace un tiempo sabemos que WhatsApp quiere sacarle aún más partido a estas notas de voz, y que quieren hacerlo con una función que desde luego nos parece de lo más útil. Se trata de la transcripción de estas notas, que ahora está verdaderamente cerca.

La manera más sencilla de “leer” notas de voz

Estas notas de voz normalmente las escuchamos, como es obvio, pero no siempre es operativo el poder hacerlo, dependiendo del entorno en el que nos encontramos. Por eso en el futuro será posible leer la nota de voz en lugar de escucharla, y hacerlo por tanto con total intimidad. Todo ello gracias a la transcripción de notas de voz que ahora se deja de ver de nuevo en la aplicación. Concretamente se ha dejado ver en la versión beta para iOS, la 23.3.0.73, que ahora sí que muestra por primera vez una comunicación en la que se hace mención expresa a esta forma de tratar las notas de voz.

Esta funcionalidad ya se conocía, pero en un momento dado parece que fue aparcada por WhatsApp. Ahora esta vuelve a la palestra y a la actualidad, mostrándose en la beta de la aplicación y con una de las primeras imágenes que nos muestran el aspecto de la función dentro de una pantalla que nos advierte de la existencia de esta. Concretamente podemos ver una en la que se advierte por qué a veces las transcripciones no están disponibles para una nota de voz, algo que podría pasar por diferentes razones.

Como por ejemplo que las palabras no se han podido reconocer, algo lógico cuando el interlocutor no vocaliza bien o habla muy rápido. También podría no estar disponible al no ser compatible con ciertos idiomas. En el caso de esta imagen podemos ver cómo la función está configurada para transcribir notas en inglés, por lo que si ocurre esto se puede cambiar el idioma de la app, con el objetivo de que pueda reconocer qué es lo que se dice en la nota de voz.

Parece ser que como en el caso de las apps de traducción de idiomas, WhatsApp descargará diferentes idiomas localmente al móvil, para que sean más rápidas las transcripciones de las notas de voz. Sea como fuere, lo que parece evidente es que esta función está más cerca que nunca, y que parece que WhatsApp le está prestando la atención necesaria para poder llevarla a todos los usuarios cuanto antes, después de que por alguna razón se paralizara su desarrollo. Una función que seguro muchos usamos en esos momentos en los que escuchar los audios no se lo más indicado.