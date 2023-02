Pronto vas a poder programar llamadas en WhatsApp, ¿para qué?

Hacer llamadas de teléfono a través de WhatsApp, o de vídeo, se ha convertido en algo bastante habitual dentro de la app de mensajería de Meta. De hecho hay ya muchas personas que suelen realizar casi todas sus llamadas a través de la aplicación, y que ni se acuerdan de que su teléfono cuenta ya con una app para hacer llamadas tradicionales. Ahora conocemos que Meta está trabajando en una interesante característica para las llamadas dentro de la aplicación, y que la verdad podría ser bastante útil en el futuro, como vais a poder comprobar a continuación.

Programar llamadas desde el chat

Como sabéis, en los últimos meses WhatsApp ha mejorado las llamadas en muchos aspectos, desde la propia interfaz de estas, a otras funciones que incluso permiten compartir las llamadas con otras personas a través de un mensaje, de tal forma que si alguien nos invita, sea posible unirse a la llamada incluso cuando esta haya comenzado ya. En esta ocasión hemos conocido una nueva característica que está preparando WhatsApp, y que permite programar una llamada fácilmente.

En la imagen compartida por WaBetaInfo se puede ver tanto el menú desde el que va a ser posible programar la llamada, que aparecerá como un desplegable al pulsar sobre el botón de realizar llamada grupal, y también la imagen que nos muestra el menú de configuración de esta programación. Dentro de la función de programar llamada, vamos a poder elegir un título para la llamada. Por aquello de que sea fácilmente identificable en un listado de llamadas programadas, así como la fecha en la que se va a celebrar y la hora.

Esta función como vemos está orientada a los grupos, donde puede tener más sentido programar una llamada, con el objetivo de que todos los componentes sean conscientes de que a una determinada fecha y en una hora concreta, se va a celebrar una llamada que por ejemplo nos permita felicitarle el cumpleaños a un ser querido o amigo, por poner ejemplos sencillos. De momento esta funcionalidad se ha dejado ver en la versión beta de la aplicación, concretamente en la 2.23.4.4 de Android.

Por tanto, después de permitir compartir enlaces para entrar a llamadas que estamos organizando, ahora va a ser posible anunciar a otros participantes de un grupo que va a haber una llamada en una fecha concreta. Esto entendemos que será meramente informativo, y para nada funcional. Con esto queremos decir que programar la llamada no implica que vaya a comenzar en ese momento de manera automática, sino que solo informará a los participantes de que está programada su celebración para entonces.

Y es que a veces puede ser un poco caótico ponerse de acuerdo en un grupo a la hora de fijar un momento para llamarse y celebrar una llamada grupal. Lo mismo ocurre si hemos comunicado la fecha a través del chat, pues es posible que no todos los usuarios se enteren si no leen de inmediato los mensajes. Por tanto esta programación, que conllevará una notificación de la llamada, puede ser lo más útil para no olvidarlo.