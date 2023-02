WhatsApp acaba con una de sus restricciones más veteranas

Enviar archivos multimedia a través de WhatsApp es algo que solemos hacer con bastante asiduidad, prácticamente todos los días desde nuestros móviles. A veces existen momentos en los que necesitamos enviar puntualmente un gran número de archivos multimedia a través del chat, tantos que WhatsApp nos impide enviarlos todos gracias a sus límites auto impuestos. Pero eso es algo que va a cambiar dentro de poco, porque hemos conocido que están probando un nuevo límite con el que seguro nos sentimos mucho más cómodos la mayoría de los usuarios de la app de mensajería.

Nuevo límite para enviar multimedia

Ha sido una vez más WaBetaInfo el medio que ha desvelado las verdaderas novedades en este aspecto de la app de mensajería. Y es que si hasta ahora era posible enviar en el mismo mensaje hasta 30 archivos multimedia, lo que incluye también no solo las imágenes, sino los vídeos, ahora ese límite se va a ver aumentado hasta los 100 archivos, lo que supone un volumen más de tres veces mayor que en la actualidad. Como os podéis imaginar, esta funcionalidad todavía está en desarrollo, y no está disponible para todoslos usuarios de la aplicación. Esta se ha dejado ver en la versión beta de Android, la 2.23.4.3, que se ha dejado ver y de momento solo la pueden utilizar algunos usuarios de la beta, no todos.

En la imagen adjuntada por el medio se puede ver cómo al hacer una selección de archivos multimedia, aparece una “pastilla” indicando que “no se pueden compartir más de 100 archivos multimedia” por lo que queda patente el aumento de este límite con la posibilidad de poder enviar en el mismo mensaje otros 70 de estos archivos. Lógicamente la única forma de probar si es posible que acceder a este nuevo límite en el reenvío de archivos multimedia es probando a hacerlo desde la versión beta, no desde la estable.

Nosotros hemos hecho esa prueba y sí, cuando rebasamos el límite de las 100 imágenes, nos advierte literalmente de que “No se pueden compartir más de 100 archivos multimedia” por lo que en nuestro caso con la versión beta de la aplicación sí hemos tenido acceso a este nuevo límite. Es de esperar que estando ya disponible en la versión beta, no sea difícil que esta nueva funcionalidad con el límite de los 100 archivos esté disponible más adelante en cuestión de semanas para todos los usuarios en la versión estable de WhatsApp.

Algo que tiene sentido, porque cada vez contamos con mejores conexiones a Internet, no solo en casa, sino también fuera de ella, con conectividades 5G que son similares a la fibra. Eso sí, hay que tener en cuenta que este gran numero de archivos enviados también va a disparar el tamaño de nuestra copia de seguridad. Y también las posibilidades de que a la larga sea necesario comprar más almacenamiento para esa copia de seguridad en Google Drive, ya que como sabéis es algo que probablemente va a dejar de ser gratis en no mucho tiempo. Por tanto es algo que habrá que gestionar con cuidado, porque enviar a la ligera 100 imágenes puede ser un revés importante para esa copia de seguridad en la nube.