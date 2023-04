WhatsApp: pronto tendrás una nueva forma de responder a las llamadas

Las llamadas son sin duda una de las funciones más populares de la app de mensajería de Meta. Y alrededor suyo muchos usuarios han cambiado por completo sus hábitos a la hora de comunicarse con otras personas. Dejando de lado el teléfono tradicional, sus líneas móviles, y adoptando el uso de la app para llamar a otras personas de una forma no solo más cómoda, sino en muchos casos más económica. Ahora hemos conocido una nueva función para estas llamadas que nos va a permitir contar renunciar a ellas de una forma diferente.

Responde con texto

Cuando vemos una llamada entrante de WhatsApp tenemos la opción, como es obvio, de descolgar, o por el contrario de rechazar la llamada. Esto último puede parecer muy brusco si no va acompañado de un mensaje de disculpa. Pero muchas veces por falta de tiempo terminamos por no enviar nada, y esperar a que nos llamen de nuevo. La nueva función descubierta por WaBetaInfo nos muestra lo sencillo que puede ser enviar un mensaje a esas personas que nos llaman y a las que no contestamos la llamada.

Porque e la nueva ventana emergente de las llamadas de voz de WhatsApp ahora aparece un tercer botón. Este nos permite responder a la llamada, que no tiene nada que ver con descolgarla. De esta manera, cuando pulsamos sobre ese botón, automáticamente se abre un diálogo en la notificación, como cuando recibimos un mensaje de texto, en el que podemos escribirle uno de estos mensajes para que sepa por qué razón no estamos disponibles para hablar, si es que es nuestra intención decírselo.

Así que de esta manera tenemos una forma adicional de responder a alguien si no le descolgamos la llamada. Algo que a muchos nos vendrá bien, ya que no siempre es posible responder a las llamadas, y no está de más enviar un mensaje de voz para interesarnos por lo que nos quisieran decir. De esta manera una llamada frustrada puede convertirse fácilmente en una oportunidad para mantener una nueva conversación de texto. Algo que nos vendrá estupendamente si estamos en una reunión, ya sea de trabajo o familiar, en la que no estemos disponibles para hablar. Ahora siempre podrás posponer la llamada mediante un mensaje de voz.

Una función que de momento está disponible para algunos usuarios que cuentan ya con la versión beta 2.23.9.16 de WhatsApp. Por lo que es de esperar que en unas semanas pueda expandirse a más usuarios, ya que la función en sí está activa, pero no para cualquier usuario. De esta manera la app de mensajería nos ofrece una interesante alternativa a las llamadas de voz, que muchos usuarios rehúsan utilizar, prefiriendo claramente proseguir en diferido en forma de mensaje de texto. Una función que llegará casi a la vez que el nuevo modo multidispositivo, que ya permite conectar la misma cuenta de WhatsApp hasta en cuatro dispositivos diferentes.