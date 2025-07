WhatsApp: el truco para no olvidarte de esos mensajes importantes

La app de mensajería instantánea de Meta no deja de sorprendernos, esta vez lo hace con una nueva funcionalidad, que a muchos usuarios les hará la vida mucho más fácil. A partir de ahora podremos establecer recordatorios dentro de los chats. Te contamos cómo.

Pon recordatorios de los mensajes

A través de WhatsApp recibimos todo tipo de mensajes, personales, profesionales, fotos, videos, audios, podemos mantener conversaciones variadas, incluso organizar quedadas o establecer citas. Los usuarios más organizados, trasladan estas a otras aplicaciones como el calendario o establecen alertas en otras aplicaciones. Pero muchos de nosotros dejamos estas en los chats e incluso llegamos a olvidarlas. Para evitar este tipo de situaciones, ahora la app permite establecer recordatorios.

Progamando recordatorios en WhatsApp | TecnoXplora

Una nueva función que por el momento solo está disponible para los usuarios de la versión Beta de la app. Los cuales son los primeros en experimentar las nuevas funciones. Pero muy pronto todos los usuarios podrán hacer uso de esta. Que funciona de la siguiente manera.

Dentro de un chat, ya sea individual o grupal, selecciona el mensaje que quieres que te recuerde.

que quieres que te recuerde. Una cita, una tarea que tenemos que realizar o incluso de nuestra lista de la compra. Cualquier cosa que no queremos que caiga en el olvido. Como una fecha de cumpleaños.

Pulsa y mantén pulsado sobre el mensaje, hasta que en la parte superior de la pantalla aparezca el menú con las diferentes opciones.

con las diferentes opciones. Si eres de los afortunados que ya la han recibido, en la parte superior aparece, además de los iconos habituales, el icono de una campana.

Pulsando de nuevo sobre este, veremos que desde la parte inferior de la pantalla aparece un nuevo menú en el que podemos elegir entre varias opciones.

En dos horas.

En ocho horas.

En 24 horas.

Personalizar.

Con esta última opción podemos elegir el día y la hora en la que queremos que nos lo recuerde.

en la que queremos que nos lo recuerde. Una vez llegado el momento y transcurrido el tiempo de espera, recibiremos una notificación de recordatorio sobre el mensaje elegido

Una notificación que solo recibiremos nosotros, y a la que no tendrán acceso ninguno de los integrantes del chat elegido. Podemos establecer tantos recordatorios como creamos convenientes en un mismo chat como en otros. De manera que ahorramos tiempo, ya que no tenemos que salir de la aplicación y recurrir a otras aplicaciones para establecer recordatorios. De una forma sencilla e intuitiva, no nos perderemos ninguna cita, ni evento. Muy útil tanto en el entorno personal como en el profesional.

La tendencia en el desarrollo de las aplicaciones, es centralizar nuestra actividad en estas, no teniendo que depender de varias aplicaciones, para realizar diferentes tareas. Algo que está sucediendo con la integración de funcionalidades propias de otros apps en otra cuyo cometido es otro distinto. Esto lo estamos viendo mucho en desarrolladores como Google. Que está creando un entorno en el que varias de sus apps, comparten funcionalidades como si de una red neural se tratara, accediendo a la información a través de todas ellas.