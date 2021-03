WhatsApp insiste en que aceptemos sus nuevas condiciones, también en la versión web

No ha sido un buen comienzo de año para WhatsApp, de eso no cabe duda. El lanzamiento de sus nuevas condiciones de uso, que en un principio iba a ser una vez más un camino de rosas como suele serlo en la mayoría de casos, no transcurrió de esta manera. Al contrario de lo que podían pensar desde Facebook, la oposición a estas nuevas normas de uso de la aplicación ha sido fuerte y homogénea por parte de usuarios de todo el planeta, también en Europa. Algo que llevó a WhatsApp a posponer la fecha límite de aceptación de estas desde el 8 de febrero al 15 de mayo. Y la red social sigue insistiendo en ello, ahora también desde la versión web de la app.

Por si se te había olvidado…

Algo así es lo que quiere decirnos WhatsApp con su nueva ofensiva para que aceptemos de una vez por todas sus nuevas condiciones de uso. Hasta ahora habíamos visto estados de la aplicación de la propia app de mensajería, donde por primera vez publicaba este tipo de contenidos como autora. Pero además hemos visto unos banner encima de nuestra sala de chats, en el que se ha mostrado un recordatorio de que aún debemos aceptar estas condiciones de uso para nuestra cuenta. Pues bien, esos banner ahora nos persiguen también en la versión web de la aplicación, que es también una de las modalidades más populares para utilizar la app de mensajería.

El nuevo banner en WhatsApp Web | tecnoxplora

Hemos visto ahora cómo también en la parte superior de la lista de chats activos en WhatsApp Web aparece el mismo banner para que aceptemos las condiciones de uso y política de privacidad de la app de mensajería antes del 15 de mayo de 2021. En este caso, a diferencia de la versión móvil, nos emplazan a obtener más información desde nuestro teléfono, ya que no hay un enlace en esta versión como sí la hay en la versión móvil de la app. Por tanto Facebook sigue con su ofensiva para que aceptemos estas condiciones de privacidad a través de todos los medios a su alcance.

Unas nuevas condiciones que están siendo muy polémicas en medio mundo, sobre todo por la cesión de datos a terceras empresas, algo que desde Facebook aseguran que se llevará a cabo solo para mejorar nuestra experiencia de uso. Algo que ponen en duda muchos usuarios, sobre todo teniendo en cuenta los escándalos relativos a la gestión de los datos recopilados de los usuarios por parte de la red social.

No obstante hay que aclarara que como ciudadanos europeos en territorio europeo, la parte más polémica de las nuevas condiciones de uso no tiene efecto sobre nuestra cuenta, ya que la legislación de la Unión no permite este tipo de prácticas. Por lo que para los usuarios europeos no va a cambiar nada, aunque como es lógico siempre va a existir cierta falta de confianza con los precedentes sobre este tema que nos ha brindado la red social. Solo recordaros por último que de no aceptar estas nuevas condiciones de privacidad no será posible utilizar la app de mensajería por completo.