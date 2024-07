Instagram: como filtrar el contenido que no quieres ver

Instagram es una de las redes sociales preferidas por los usuarios, cuenta con millones de ellos en todo el mundo y cada uno con sus gustos y preferencias. Pero no todo el contenido tiene por qué ser de nuestro interés, porque podemos administrar nuestros intereses, sin dejar de ver contenidos que no te interesan, así puedes hacerlo.

Selecciona el contenido no quieres ver y deshazte del que no

Además de los contenidos de las cuentas que seguimos, la app de meta nos muestra contenidos de acorde a la popularidad de una publicación, nuestros propios intereses e incluyo contenido que hemos visto o perfiles que hemos visitado con antelación. Pero esto no significa que sean de nuestro gusto uy que queramos que nos sugieran estos contenidos. Para evitar el contenido que realmente no queremos ver tenemos varias opciones.

Ocultando publicaciones en Instagram | TecnoXplora

A pesar de que los algoritmos de la app son bastante precisos de vez en cuando se cuelan contenidos inapropiados o que realmente no encajan con nuestros intereses. Además de los filtros que podemos aplicar, administrando las preferencias de contenido desde los ajustes de la app. Así como filtrando los mensajes y comentarios, también tenemos la opción decirle a la app que lo que nos enseña no nos interesa. Y de este modo tomar el control de las publicaciones que se muestran en nuestro feed.

Con este ajuste conseguiremos que las publicaciones que seleccionamos dejen de mostrarse o por lo menos lo hagan con una menos frecuencia, por lo que contralaremos y obtendremos una experiencia personalizada de los contenidos del mismo. Para ello solo hay que seguir los siguientes pasos:

Abra la app en tu móvil.

Recorre el feed en busca de cualquier publicación de las que se muestra que no te interese y que quieres que no aparezca más.

Junto a cada una de las publicaciones, en la esquina superior derecha de la misma encontramos el icono de los tres puntos.

Pulsa para desplegar el menú, en el que encontramos la opción “no me interesa”

Selecciona esta opción y a partir de este momento, dejaran de aparecer no solo publicaciones de ese perfil, sino todas aquellas que compartan el mismo tipo de contenido.

Además, tenemos la opción de seleccionar también “no sugerir publicaciones” indicando el nombre de la cuenta en cuestión. Esto permite, bloquear los contenidos de un usuario en cuestión del que no queremos ver más contenidos. Otra opción que podemos barajar es la de posponer las recomendaciones de Instagram, de mismos modos enviaremos que aparezcan.

Algo similar sucede con la publicidad, debemos recordar que los usuarios que continúan usando la app de forma gratuita, no pueden librarse de ella a no ser que paguen una suscripción. Del mismo modo lo algoritmos nos muestran anuncios basados en nuestra experiencia, aunque puede ser que de vez en cuando veamos algún anuncio que no nos encaja. Algo que podemos también gestionar a través de los ajustes de la propia aplicación a graves de las “preferencias de anuncios”. Menú que se en el “centro de cuentas”, en dicho apartado debemos seleccionar “temas de anuncios”. Donde finalmente seleccionamos “ver y administrar temas”. haciendo en este apartado nuestras elecciones.