WhatsApp: lo que no podrás hacer con tu cuenta si no aceptas las nuevas condiciones

No cabe duda que lo que está pasando alrededor de la app de mensajería de Facebook en los últimos meses es más parecido a un culebrón que a otra cosa. Hemos estado conociendo numerosas noticias acerca de las nuevas condiciones de uso y privacidad, desde que estas fueran ofrecidas a los usuarios a finales del pasado año. Tras el revuelo generado alrededor de la aplicación, WhatsApp tomó la decisión de posponer su aprobación a mediados del mes de mayo, en lugar de comienzos del mes de febrero, como se había comunicado inicialmente. Ahora estamos conociendo nuevos detalles de lo que implica aceptar o no estas nuevas reglas del juego de WhatsApp.

Nuevo intento de WhatsApp

Cuando se ofreció por primera vez la aceptación de estas condiciones a los usuarios, recibimos el mensaje de que en el caso de no aceptarlas no podríamos seguir utilizando la aplicación. SI algo ha querido mejorar en estos meses WhatsApp ha sido sin duda la comunicación con los usuarios. Desde Facebook creen que estos cambios no se han explicado bien, lo que ha provocado una percepción errónea por parte de los usuarios. Por eso ahora la app de mensajería está mostrando en los chats un nuevo banner para que conozcamos mejor los cambios que están por venir.

¿Qué va a pasar si no aceptas?

Ahora que WhatsApp ha vuelto a la carga para convencernos de aceptar las nuevas condiciones, hay que reconocer que han cambiado el enfoque y la manera de contarnos qué es lo que va a pasar cuando llegue la fecha límite y no hayamos aceptado estas nuevas condiciones de uso. Concretamente la página de soporte de WhatsApp cuenta con una nueva entrada entre sus preguntas y respuestas en las que nos da más luz sobre cuál será la fecha de entrada en vigor de esta nueva política de uso de la app.

Nuevo banner de condiciones en WhatsApp | Tecnoxplora

Una información en la que se detalla con claridad qué es lo que le pasará a nuestra cuenta si no aceptamos estas condiciones antes del 15 de mayo. Básicamente estas serán las tres cosas que ocurrirán:

Podremos ver notificaciones de nuevos mensajes recibidos

Se podrán recibir llamadas

No podremos leer ni enviar mensajes desde nuestra cuenta

La cuenta seguirá activa

Por tanto, si no aceptas los términos, tu cuenta de WhatsApp seguirá activa, de hecho tus contactos podrán seguir enviándote mensajes con total libertad y verás las notificaciones de esos mensajes en tu teléfono. Pero no podrás utilizar normalmente la app ya que la acción más básica de todas, la de enviar mensajes a otras personas, ya no estará disponible. Así que todavía contamos con más de dos meses para pensarnos lo que hacemos con WhatsApp, si aceptamos o no estos términos.

Más información del cambio de condiciones | WhatsApp

Recuerda que no te van a afectar prácticamente en nada los cambios al ser un usuario europeo. Ya que la normativa de la Unión Europea inhabilita lo más polémico de las nuevas condiciones, la cesión de nuestros datos a terceros. Por tanto si aceptas no deberías notar cambios y tus derechos seguirán intactos, otra cosa diferente es lo que ocurra con las cuentas fuera de nuestro continente. Ahora al menos, sabemos con más claridad a qué atenernos en caso de no aprobar las nuevas condiciones.