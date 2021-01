Nuevas condiciones de uso de WhatsApp, tendrás que aceptarlas o no podrás utilizar la app

Poco a poco el fantasma de Facebook que merodeaba por encima de WhatsApp en los últimos años ha hecho acto de presencia. Y esa app de mensajería independiente que fue WhatsApp en su momento está más cerca que nunca de ser un elemento más del entramado de Facebook para hacerse con nuestros datos y mercadear con ellos. Eso es al menos a la conclusión que nos lleva las nuevas condiciones de uso de WhatsApp, que todo aquel usuario que esté utilizando la app habrá visto en algún momento durante las últimas horas.

¿Hay obligación de firmar estas condiciones?

Lógicamente nadie estamos obligados a firmar estas nuevas condiciones, ya que tenemos la opción de no hacerlo, al menos de momento. En su mensaje de actualización de las condiciones, podemos ver dos puntos clave:

El servicio de WhatsApp y cómo tratamos tus datos

Cómo las empresas pueden usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp

Este último es quizás el más importante de todos, porque de facto autoriza a Facebook a acceder y a gestionar nuestros datos y utilizarlos a su antojo, lógicamente con ciertos límites. Pero supone a grandes rasgos la temida fusión de WhatsApp y Facebook. No estamos hablando de que Facebook vaya a acceder a nuestros chats, ya que no puede hacerlo legalmente, y además son mensajes encriptados. Pero sí que va a poder utilizar el resto de información personal que hemos introducido en la app de mensajería.

Las nuevas condiciones de WahtsApp | Tecnoxplora

Eso quiere decir que podrá utilizar nuestro número de teléfono del que depende la cuenta, el nombre del usuario, la información del dispositivo desde el que chatea, los contactos, la ubicación que compartimos, en definitiva, todo aquello que generamos en la app y que no son los chats. Lógicamente al darle el permiso a Facebook, la empresa lo utilizará como crea conveniente, siempre según ellos con el objetivo de mejorar nuestra seguridad y poder ofrecer productos personalizados a los usuarios a través de distintas ofertas. Ya sabíamos que WhatsApp iba a comenzar a mostrar publicidad en algún momento, y esto nos acerca un poco más a ello, ya que con este permiso estamos dando alas a Facebook para poder utilizar todos esos datos que generamos para ello.

¿Qué pasa si no aceptamos las condiciones?

Pues en este aspecto Facebook es bastante tajante, si después del 8 de febrero no hemos aceptado las condiciones, no podremos utilizar WhatsApp, lo que quiere decir no solo que no podremos enviar mensajes, sino que tampoco tendremos acceso a nuestro historial de chats. Por tanto si quieres seguir utilizando WhatsApp, no tendrás otro remedio que aceptar las condiciones. Lógicamente si las aceptas en tu día a día no vas a notar ninguna diferencia en el uso diario de la app, ni se va a desvelar ningún dato tuyo más allá del uso interno de Facebook, que es la propietaria de la app de mensajería.

Pero es evidente que estarás dando un paso más a que toda la información que generas dentro de la app, sea utilizada para otros fines que no sean estrictamente el envío y recepción de mensajes. Lógicamente Facebook debe recuperar los miles de millones de dólares que en su día pagó por WhatsApp, y aceptar este tipo de condiciones supone ir en esa dirección, porque más pronto que tarde tendremos publicidad en la app. En cualquier caso, no pasa nada por aceptar las condiciones, habrá que esperar a cómo cambia la app a partir de entonces, y valorar si nos conviene probar otras alternativas, como por ejemplo Telegram, que por cierto, también está coqueteando con los servicios de pago.