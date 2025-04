La última novedad de WhatsApp hará más seguros que nunca tus chats

Sin duda es una de las grandes preocupaciones de los usuarios que escribimos en las apps de mensajería, que estos mensajes se queden en nuestros teléfonos y que no puedan llegar de forma sencilla a terceras manos. Para esos casos, las nuevas funciones que ha anunciado ahora WhatsApp, son ideales, porque añaden una capa extra de seguridad a la custodia de nuestros mensajes.

Nueva capa de privacidad de WhatsApp

La aplicación lo ha anunciado en una nueva entrada de su blog, donde ha desvelado que más allá de que nuestros mensajes ya estén bien protegidos por el cifrado de extremo a extremo, ahora tendremos un poco más de privacidad en nuestros chats. Esta nueva capa se denomina Privacidad avanzada del chat, y se puede disfrutar de él tanto los chats individuales como los que tenemos dentro de grupos. Y ha sido desarrollado para que nuestros chats siempre estén en un lugar seguro.

Las nuevas funciones de privacidad de WhatsApp | Meta

Porque con esta nueva capa vamos a evitar que terceras personas puedan compartir nuestros mensajes fuera de la aplicación. De esta manera ganamos control sobre lo que escribimos, incluso en el caso de que esos textos salgan de la aplicación. Cuando esta función se activa, lo que conseguimos es que nuestros mensajes no puedan ser exportados fuera de WhatsApp de forma masiva.

Incluso podemos evitar que descarguen los contenidos adjuntos que enviamos en sus teléfonos, por lo que se limita el alcance de fotos, vídeos o documentos que enviamos a otras personas, evitando que lleguen más allá de donde queramos. Obviamente, siempre habrá opciones de sacar un mensaje de un chat, pero no será tan fácil hacerlo cuando se trata de una conversación o un chat completo.

De esta forma, en esos chats que compartimos con centenares de personas, como por ejemplo el de la comunidad de vecinos, padres del cole y otros similares, donde no conocemos completamente a los participantes, nuestros mensajes o archivos adjuntos no podrán salir de sus dispositivos al menos a través de los medios habituales. Cuando la persona al otro lado de la conversación, o en un grupo en el que participamos, intente exportar un chat con nuestros mensajes, verá un mensaje de que no es posible porque tenemos activado este modo.

De momento la función no está disponible para todos los usuarios, incluso quienes contamos con la versión beta, no la hemos visto todavía. No obstante, será bastante sencilla de activar cuando esté disponible, tal y como nos cuenta WhatsApp, ya que solo tendremos que hacerlo desde los propios ajustes del chat individual o grupo.

Ahí, debajo de la función de Restringir chat, encontraremos una nueva denominada Privacidad avanzada del chat, función que tendremos que activar para limitar el alcance de nuestros mensajes en los dispositivos de terceras personas. De esta manera ya son muchas las opciones que tenemos en la aplicación de mensajería de Meta para mejorar la privacidad de los mensajes. Desde la activación de los mensajes temporales, hasta la restricción de los chats.