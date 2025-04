¿Para qué sirve el nuevo chat oficial que llega a WhatsApp?

La aplicación de mensajería de Meta ha anunciado hoy que su chat oficial llega a Europa, y, por tanto, a España. Una nueva manera de mantenerse en contacto con WhatsApp, y con la que podremos conocer muchos detalles de la aplicación, así como una forma diferente de estar al día de muchas funciones nuevas que van llegando a la aplicación de mensajes instantáneos. Un nuevo chat que tiene también reforzar la seguridad de los chats como uno de sus principales objetivos.

Todo lo que podemos hacer con el nuevo chat oficial de WhatsApp

Pues bien, no estamos ante un chat al uso, como otro cualquiera, porque para empezar es unidireccional, eso quiere decir que solo recibiremos mensajes de él, y no podremos escribirle, por tanto, a la aplicación o a alguien detrás de ella. Este chat servirá para que los usuarios reciban de forma ocasional mensajes relacionados con las distintas funciones de la app.

El chat oficial de WhatsApp | Meta

Este chat podrá identificar su autenticidad gracias a una insignia azul. Dentro de este chat recibiremos información sobre cómo detectar mensajes fraudulentos y potencialmente sospechosos, o sobre cómo mejorar la privacidad de nuestros mensajes. Por tanto, será más bien una extensión de los estados de WhatsApp, donde como sabéis, podemos conocer las nuevas funciones que ofrece la aplicación, también en una relación unidireccional con WhatsApp, a la que no podemos responder.

No es obligatorio chatear con WhatsApp

Meta ha dejado claro desde el principio que no es necesario chatear con WhatsApp si no queremos, ya que este es un servicio totalmente opcional. Y es que el nuevo chat vendrá totalmente silenciado por defecto, esto quiere decir que salvo que le pidamos lo contrario a la aplicación, no tendremos notificación de sus mensajes, y por tanto estos no nos molestarán en ningún momento.

Según Meta, al pulsar por primera vez en este chat, veremos información sobre su funcionamiento, y tendremos la posibilidad de elegir si queremos seguir recibiendo o no sus mensajes. Y es que como en todo, habrá usuarios a los que les interese conocer las nuevas informaciones sobre las funciones de la app, y a otras les de totalmente lo mismo. La realidad es que este tipo de canales oficiales suelen ser menos ágiles a la hora de comunicar novedades o determinadas temáticas de la aplicación.

Por eso muchas veces os avanzamos esas funciones meses antes de que WhatsApp las haga oficiales, gracias a medios que suelen analizar la versión beta de la aplicación, o su APK, desvelando funciones antes incluso de que se implementen. Pero nunca está de más tener un canal adicional de comunicación con WhatsApp, ya que seguro sirve para mucho más que recibir determinadas noticias y consejos sobre nuevas funciones.

Una función que se añade a la Meta de IA, que llegaba hace unas semanas a todos los usuarios de WhatsApp, y que también de alguna manera supone tener un chat adicional dentro de nuestra sala, en este caso para conversar de forma bidireccional con la nueva IA generativa. Un nuevo chat de WhatsApp que irá llegando a todos los usuarios desde hoy mismo en Europa.