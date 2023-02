Los usuarios de Twitter Blue tendrán una gran ventaja a la hora de participar en encuestas. ¿Por qué?

Últimamente Twitter está protagonizando todas las cabeceras por las diferentes novedades que llegan a la plataforma. Ayer te hablamos de cómo quiere acabar con las cuentas anónimas, una lacra en esta red social. Y ahora nos acabamos de enterar de que Twitter Blue contará con una función exclusiva para diferenciarse más de la versión gratuita de la popular red social.

Desde que Elon Musk compró Twitter, y eso que estuvo a punto de poder evitarlo, en octubre del año pasado no ha parado de añadir cambios con los que salvar las delicadas cuentas de la compañía.

Y una de las novedades más interesantes tenía que ver con Twitter Blue, que poco a poco ha ido recibiendo novedades de lo más interesantes.

Ahora se acaba de descubrir que Twitter trabaja en una opción que permitirá realizar encuestas exclusivas y que solo podrán ser votadas por usuarios de la versión de pago. Sí, si no tienes una suscripción a Twitter Blue, no podrás participar de forma alguna.

Twitter Blue aumenta su exclusividad con su próxima función

La idea de la compañía propiedad de Elon Musk es muy simple: ofrecer la posibilidad de hacer encuestas a las que tan solo podrán botar usuarios de la versión de pago de Twitter.

O esto es lo que se desprende de la publicación en Twitter de Alessandro Paluzzi, uno de los filtradores de temas relacionados con esta red social.

Elon Musk announced it in December and now it's becoming reality: #Twitter is working on the ability to allow only verified users to vote in a poll 👀https://t.co/CefmI7XdYv pic.twitter.com/66fJLO83Xk