Todos estos móviles dejarán de ser compatibles con WhatsApp en 2023

Como es habitual, cada final de año es el momento de recapitular y hacer balance de cómo ha sido este en diferentes ámbitos. En el caso de WhatsApp hace unos días repasábamos cómo había sido el año de novedades en la app de mensajería, y desde luego no ha podido ser más intenso en este aspecto. Pero todas estas novedades no llegarán a muchos móviles que dejarán de ser compatibles en 2023, vamos dentro de apenas unos días. Ahora hemos conocido todo un listado que repasa los móviles que dejarán de ser compatibles con la app.

Serán móviles muy veteranos

Como es habitual, cada nuevo año que estrenamos, hay una serie de dispositivos que dejan de ser compatibles con diferentes aplicaciones, sistemas operativos y otro software. Algo lógico y que ahora está ocurriendo también con WhatsApp, un año más. Y es que cada vez que iniciamos uno, conocemos que un buen puñado de móviles ha dejado de ser compatible. Y es que como vais a poder comprobar, es una lista bastante larga la que conforman los móviles que dejan de ser compatibles con la app de mensajería. Son todos estos:

iPhone 5

iPhone 5c

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Del listado hemos eliminado algunos modelos pertenecientes a fabricantes que no han vendido sus productos en nuestro país normalmente, aunque la lista es bastante extensa, y eso que puede haber algún dispositivo que no se encuentre en ella. Lo que se pierde en este caso es el acceso a nuevas actualizaciones de las apps y en definitiva dejarán de ser compatibles. Se trata básicamente de móviles con Android 4.2 o anterior o iOS 12 como o anterior como sistema operativo. Por lo que estamos hablando de teléfonos muy veteranos, con varios años a sus espaldas, que tiene todo el sentido que sean obsoletos a estas alturas.

Es bastante improbable que todavía alguien esté chateando con WhatsApp en unos de estos móviles a partir de 2023, pero lógicamente no es descartable. Lo que es evidente es que esto no va a suponer un problema para el 99,9% de la población española, algo que quizás no sea igual en países en vías de desarrollo donde este tipo de móviles está bastante extendido todavía, a pesar de lo que ha evolucionado el mercado.