TikTok podría haber sido hackeado, ¿deberías cambiar tu contraseña?

El hackeo de grandes plataformas no es algo raro, aunque no por ello debería ser tan habitual como lo ha sido a lo largo de los años. En esta ocasión le toca a TikTok, la red social del momento, que cuenta por miles de millones sus usuarios y las cuentas abiertas. Sin duda esta red es un fenómeno social, y como tal, todo lo que ocurra alrededor de ella tiene una enorme repercusión. Como lo que hemos conocido ahora, que no es ni más ni menos que una vulnerabilidad que podría haber puesto en peligro los datos de sus usuarios. Algo que sin duda debería alarmarnos, porque cada vez son más personas las que la usan, y por tanto las que podrían ver expuestos sus datos.

¿Qué está pasando con TikTok?

Ha sido la empresa de ciberseguridad, BeeHive CyberSecurity, la que ha desvelado que se ha detectado una brecha de seguridad que podría haber dado como resultado el robo masivo de datos de los usuarios de la red social. Concretamente hablan de una violación de datos, que de ser cierta podría tener consecuencias en los próximos días para los usuarios de la red. Los propios expertos en ciberseguridad son los que nos dan las pistas sobre lo que deberíamos hacer en este caso, tanto si se confirma la vulnerabilidad y brecha de seguridad, como si no, por si acaso.

Según estos expertos deberíamos activar la autenticación en dos pasos de TikTok, o bien cambiar la contraseña, o mejor aún, ambas cosas. La idea es que, aunque no está confirmado, solo la simple sospecha de que se hayan podido hacer con nuestros datos convierte en muy recomendables estas acciones. Ya que con ellas evitamos que los hackers puedan acceder a esta información fácilmente. Porque en el caso de que haya sido así, sería, muy sencillo que los hackers pudieran acceder a nuestra cuenta si no hay un cortafuegos que evite que, incluso conociéndola, no sea efectivo el acceso a la cuenta.

Hasta 2.000 millones de datos sobre cuentas

Se estima en esta cifra el número de datos extraídos de los servidores de la red social, por lo que podrían estar comprometidas otras tantas cuentas de TikTok. El pasado sábado un usuario de foros especializados compartió una captura donde se mostraba la violación de seguridad de TikTok. Junto a ella este usuario aclaraba que aún no habían decidido qué hacer con estos datos, si venderlos o hacerlos públicos directamente, en referencia a esos datos que habrían robado de la red social.

Según la propia TikTok no habría existido violación alguna de los datos de sus servidores, por lo que todo seguiría exactamente igual. Aunque no sería la primera vez que una empresa desmiente uno de estos aspectos con tal de mantener la tranquilidad. Desde luego apostamos por la precaución, y por tanto ante la más mínima duda de brecha de seguridad, lo más recomendable es cambiar la contraseña o activar esa verificación en dos pasos. De esta manera nos garantizaremos pase lo que pase ante una eventual fuga de datos de TikTok hacia los servidores de los hackers.

