Cómo hacer zoom en TikTok mientras estás grabando un vídeo

La plataforma TikTok es la red social del momento. Y es que cuenta con un mecanismo de uso realmente adictivo y que ha provocado que millones de usuarios se descarguen la app.

Tal es el éxito de TikTok que otras plataformas como Instagram no han dudado a la hora de copiarles la idea. Y si bien es cierto que los Reels no están funcionando nada mal, TikTok sigue siendo la reina del sector. Una red social musical que está arrasando entre los jóvenes y no tan jóvenes.

Una app que no para de recibir actualizaciones

Además, si te conoces los mejores trucos para TikTok podrás sacarle más partido que nunca a esta red social musical. Por ejemplo, te hemos contado unos consejos básicos para hacer más segura tu cuenta de TikTok. Y hoy te vamos a mostrar cómo puedes hacer zoom mientras grabas un vídeo.

Estos ajustes que arrasan en TikTok transforman por completo las fotos que hace tu iPhone | Photo by Amanda Vick on Unsplash

El equipo detrás del desarrollo de TikTok no para de añadir nuevas funciones mediante actualizaciones. Además de contar con una gran cantidad de filtros y otras opciones con las que darle un toque diferente a tus vídeos musicales. Aunque, si quieres ser el rey de esta red social, te vamos a mostrar un truco muy interesante.

Lo mejor de todo es que, para hacer zoom en TikTok mientras estás grabando un vídeo, no vas a necesitar descargar ninguna app externa ya que es una función que está integrada de forma nativa en la aplicación.

Haz zoom mientras grabas un vídeo en TikTok

Uno de los pocos problemas que tiene TikTok es que algunas funciones son muy poco intuitivas. Al punto de que muchos no saben que pueden hacer zoom mientras se está grabando un vídeo de TikTok.

Y es que el proceso es sumamente sencillo, ya que lo único que hay que hacer es activarlo en el propio botón de grabación. Veamos los pasos a seguir:

Primero de todo, abre la aplicación de TikTok

Ahora, pulsa sobre el símbolo “+” para empezar a crear un vídeo nuevo.

Ahora, mantén pulsado el botón de grabación para iniciar el proceso.

Mientras tienes pulsado este botón, desliza el dedo hacia arriba para acercar el zoom, o desliza el dedo hacia abajo para alejar el zoom.

Como habrás podido comprobar, el proceso es sumamente sencillo y te permitirá darle un toque distinto a cualquiera de tus publicaciones. Es cierto que cuenta con ciertas limitaciones, como el hecho de que no podrás usar el zoom

óptico de tu teléfono, si lo tiene, para activar esta función, pero sigue siendo interesante aunque sea un proceso digital. Así que te invitamos a probar este curioso truco de TikTok para sorprender a tus seguidores.