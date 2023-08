Threads anuncia dos nuevas funciones para compartir contenidos

La app de Meta ha vivido una auténtica montaña rusa en el último mes. Después de haberse estrenado a finales de junio y haber batido récord de usuarios en la primera semana, como era de esperar, la gran alternativa a X se ha ido desinflando poco a poco, hasta perder la mitad de usuarios activos que tenía inicialmente. Por esta razón desde la empresa de Zuckerberg están trabajando a fondo para poder ofrecer novedades que enganchen a más usuarios, ya que precisamente una de las críticas más feroces a la aplicación es que dista mucho de X en opciones. Vamos a conocer las dos novedades que ha avanzado la propia red social.

Más facilidades al compartir contenidos

Ha sido el propio Adam Mosseri, el responsable de la red social dentro de Meta, el que ha desvelado los detalles acerca de estas dos nuevas funciones que están llegando a la aplicación. Se tratan de características que habían sido demandadas por los usuarios desde el estreno de la red social, y básicamente buscan que sea más sencillo tener a mano los contenidos que hemos compartido previamente en la app.

El mensaje de Moseri en Threads | Tecnoxplora

Una de las novedades es una nueva pestaña dentro de nuestro perfil, donde vamos a poder encontrar todos los contenidos y mensajes que hemos reenviado, de tal forma que podamos volver a reenviarlos a quien queramos si es necesario. De esta manera todos esos posts que hayamos publicado de nuevo estarán reunidos en esa misma pestaña, sin posibilidad de perderse por el camino. Esta pestaña en inglés se denominará “Repost” y lógicamente en Castellano debería denominarse “Reenvíos” y estará disponible muy pronto.

Por otro lado, y relacionado también con el mismo aspecto de la aplicación, también vamos a tener una nueva función que va a mostrar estos hilos reenviados dentro del feed “siguiendo” de tal forma que también tengamos presente todo lo que hemos reenviado en la aplicación incluso si nos encontramos en esta zona de la red social, donde se muestran los contenidos de cuentas a las que seguimos habitualmente.

Unas novedades que como dice Mosseri, habían sido pedidas por los usuarios de la aplicación, que se han quejado desde el principio que la red social va un poco corta de opciones desde que se lanzó, lo que estaría provocando que muchos usuarios que se pasaron a ella con ganas, hayan vuelto a X de nuevo. Lógicamente Meta espera que con estas novedades los usuarios de Threads vayan poco a poco utilizando más la red social en detrimento de X.

De todas formas, es una estrategia un tanto arriesgada, porque es difícil que usuarios que han pasado por su red social y han regresado a X vuelvan a hacer el camino inverso si por el camino no hay una gran novedad, y estas desde luego no lo son. En cualquier caso, es siempre de agradecer la llegada de novedades, veremos si se nota en los usuarios activos. No hablamos de usuarios como tal, porque esos seguro que no descienden, ya que para irse de Threads hace falta borrar directamente nuestra cuenta de Instagram.