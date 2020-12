¿Qué novedades podemos esperar de WhatsApp en 2021?

Estamos apurando los últimos días de este aciago 2020, un año que sin duda alguna la mayoría de nosotros no vamos a tener muchos problemas en olvidar. En lo que, respecto a WhatsApp, la app de Facebook ha seguido siendo una de las más utilizadas por los usuarios, y sin ningún género de dudas la app más mediática de todas, a pesar de TikTok. Y lo es porque somos muchos los que la utilizamos en el día a día y cada novedad que llega se convierte en todo un acontecimiento. Hoy queremos hacer un repaso de esas características que protagonizarán el 2021 en lo referente a WhatsApp, muchas de ellas ya las hemos conocido, porque se están desarrollando ahora, y es de esperar que sean oficiales ya el próximo año. Es en esas en las que nos centramos ahora.

Pagos en la aplicación

Ya este mismo año hemos visto cómo la app ha estrenado en India los pagos a través de la aplicación,, algo así como un Bizum que se ejecuta desde los propios chats. Esta función se había rumoreado que llegaría pronto a España, de hecho, sería uno de los primeros países en recibir este nuevo método de pagos después de la India. Pero de momento no ha sido así. Lo que no nos extrañaría nada es que esto llegará durante 2021, más pronto que tarde, revolucionando por completo el uso de la app de mensajería en nuestro día a día.

Videollamadas y llamadas en la versión web

Aunque ya se han dejado ver desde hace unos días este tipo de llamadas en la versión beta de la web, es de esperar que sea a partir de comienzos de 2021 cuando podemos hacer este tipo de llamadas desde nuestro PC; gracias a unos nuevos iconos en la interfaz y unas ventanas emergentes en las que vamos a poder ver a las personas con las que estamos hablando, o bien su foto de perfil cuando se trata de llamadas de voz. Ahora está disponible en la beta, llegará a todos pronto.

WhatsApp | Foto de Alex Qian en Pexels

Publicidad

Hace ya varios años que Facebook busca el retorno de alguna forma de la gran inversión que tuvo que hacer en su día para poder comprar la app de mensajería. Una de las características que se llevan esperando desde hace años es la de la publicidad dentro de la aplicación. Ya en su momento Facebook estuvo a punto de implementarla, pero por las sucesivas crisis económicas entendieron que no era el momento de empezar a introducir publicidad. Si la situación del COVID 19 mejora en 2021, no sería extraño que los anuncios comenzaran a llegar a WhatsApp, aunque de momento se ignora de qué forma lo haría.

Uso multidispositivo

Actualmente solo podemos utilizar WhatsApp con una misma cuenta en nuestro ordenador, gracias a WhatsApp Web. Este método podría mejorarse pronto, probablemente durante 2021, gracias a un nuevo modo multidispositivo que hemos visto ya filtrado durante este año. En él hemos visto que será posible utilizar la misma cuenta en varios dispositivos a la vez, como en distintos móviles, ordenadores o tabletas, lo que nos permitirá utilizar los datos de una sola cuenta en varios dispositivos, evitando así distintos chats y copias de seguridad, o como ocurre ahora, tener que borrar nuestros chats de otro dispositivo porque no podemos duplicar la cuenta.

WhatsApp | Foto de Vitezslav Vylicil en Pexels

Modo vacaciones, ¿o leer más tarde?

Durante este 2020 hemos conocido diferentes filtraciones alrededor de un presunto modo de vacaciones, que al final se ha demostrado que será un simple modo de leer más tarde los mensajes. Esta función básicamente nos permitirá que las conversaciones que ahora archivamos no nos vuelvan a molestar más adelante, algo que no pasa ahora. Por eso se había confundido con un modo de vacaciones, porque nos permitirá mantenernos sin recibir notificaciones de esos chats a los que no queremos prestar atención alguna. Una función que se ha filtrado varias veces, y que lo normal es que llegue en 2021.

Vídeos sin sonido

Otra de las novedades recientes que hemos conocido de WhatsApp ha sido la de una nueva función para el editor de vídeos, ese que aparece antes de compartir uno de estos contenidos. Con este nuevo icono que aparecerá en el editor tendremos la oportunidad de enviar el vídeo sin sonido alguno. Algo que permite aligerar el peso del vídeo, y así también el consumo de datos, y por otro lado puede anular algunos sonidos que no queremos que se escuchen.