Así podrás gestionar en WhatsApp los distintos dispositivos sincronizados con tu cuenta

Utilizar WhatsApp en varios dispositivos a la vez es una de las principales demandas que han hecho los usuarios de la app de mensajería en los últimos años. Actualmente podemos utilizar la aplicación en la versión web, a la vez que la móvil, pero como tal no podemos duplicar la cuenta en distintos dispositivos. La versión web no deja de ser un espejo de nuestra cuenta en el teléfono, y la idea de la red social es que en el medio plazo seamos capaces de acceder a nuestra cuenta e instalarla en distintos dispositivos. Ahora hemos conocido más detalles sobre la gestión de esta característica, que estaría bastante avanzada según se ha podido comprobar en la versión beta de la app.

Hasta cuatro dispositivos sincronizados

La idea de WhatsApp es que si tenemos dos móviles, en ambos podamos tener instalada la misma cuenta, y no tener que crear una segunda cuenta basada en el número de teléfono del segundo terminal. Ese es el principal objetivo de esta funcionalidad, que por lo que se ha conocido hasta ahora permitiría el funcionamiento de WhatsApp con la misma cuenta en hasta cuatro dispositivos diferentes. Y parece que cuando eso sea así se podrán gestionar los dispositivos que cuentan con la misma cuenta desde los propios ajustes de la aplicación.

En las capturas de la versión beta de WhatsApp 2.20.196.8 se puede apreciar que desde la sala principal de chats, vamos a poder acceder a la sección de dispositivos enlazados, donde podremos ver todos aquellos que funcionan con la misma cuenta que la del dispositivo desde el que estamos accediendo a la información. Sería una funcionalidad similar a la de WhatsApp Web, donde vemos todas las sesiones abiertas de la aplicación. En esta ocasión aparecería una lista de todos los dispositivos enlazados a la cuenta principal. Dentro de esta pantalla también se puede ver que hay un botón de color verde con el mensaje “Link a new device”

Será desde aquí donde podremos enlazar otros dispositivos, que como dice la propia app en su descripción pueden ser un navegador web, un ordenador o un dispositivo Facebook portal de videollamadas. No aparece nada relacionado con móviles, pero entendemos que es cuestión de tiempo que esta opción esté disponible. En cualquier caso parece que está bastante avanzada esta función, y que en breve podremos contar con más posibilidades para poder utilizar WhatsApp en varios dispositivos.

Lo que no nos termina de convencer es que parece una función muy similar a WhatsApp Web, el hecho de que no aparezcan sincronizados otros móviles nos invita a pensar que será una ampliación de esa versión de Internet o de escritorio, aunque en esta ocasión quizás identificando mejor el dispositivo desde el que no estamos conectando, en lugar de meter todo en el mismo saco de WhatsApp Web o escritorio. También esta versión beta ha mostrado algún detalle nuevo sobre la búsqueda de mensajes avanzada, con una mejora de la interfaz donde se puede pulsar sobre una etiqueta con el contenido del que queremos encontrar resultados.