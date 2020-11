WhatsApp: el modo vacaciones se transforma en una herramienta para leer mensajes más tarde

En los últimos meses hemos hablado acerca de la posibilidad de que WhatsApp lanzara un nuevo modo de vacaciones, al menos así se había identificado en las diferentes filtraciones que habíamos conocido a lo largo de este tiempo. Pero ayer ya, cuando os hablamos de la nueva característica para personalizar el fondo de pantalla de cada chat, pudimos comprobar que este modo de vacaciones no será tal finalmente, sino que en realidad será un modo para poder leer los mensajes más tarde. De tal manera que cuando seleccionemos uno de estos mensajes no nos molestará hasta que queramos leerlo más adelante. Ahora conocemos más detalles de cómo funciona.

También puede valer para las vacaciones

Que esta nueva funcionalidad se llame en realidad “Read Later” que no es otra cosa que leer más tarde, no quiere decir que no tenga utilidad para cuando estamos de vacaciones y no queremos que nos molesten, ya que la operativa es la misma exactamente. La diferencia es el nombre, y gracias a WABetaInfo hemos conocido nuevos detalles de su funcionamiento, certificando que es la evolución de la actual opción para poder archivar los chats. Con ella vamos a poder elegir una conversación para que se lea más adelante. De hecho en las nuevas imágenes se puede apreciar la explicación que la da WhatsApp a este modo de leer más tarde.

Según la app de mensajería ha sido creado para reducir las interrupciones, de tal forma que los chats de este tipo a los que lleguen nuevos mensajes permanecerán archivos, y a diferencia de lo que ocurre ahora, cuando lleguen no se nos notificará, por lo que realmente será un modo sin distracciones, y todas las conversaciones que introduzcamos en esta nueva función, no nos volverán a molestar.

Activar o no este modo dentro de los chats archivados, la gran novedad

Todo esto que os hemos contado es algo similar a lo que ya sabíamos, la gran novedad ahora es que vamos a poder editar las opciones del archivo de los chats, de tal manera que se pueda personalizar su uso. Dentro de esta opción que a su vez se encuentra dentro de los ajustes de cada chat, podremos elegir si los chats archivados para leer más tarde aparecerán en los primeros puestos de las conversaciones cuando se reciben nuevos mensajes, o si por el contrario se mantendrán ocultos para no molestarnos más adelante.

Por tanto vamos a poder elegir si queremos seguir utilizando esta función como hasta ahora, o eligiendo que no salgan de ese anonimato hasta que seamos nosotros quienes accedamos a los chats archivados y repasemos las conversaciones. Estos cambios se han dejado ver en la beta 2.20.130.16 de iOS, por lo que de momento están ocultos incluso para los que acceden a esta versión. Por tanto estamos ante una función muy parecida a la que habíamos conocido, pero con la gran diferencia de que vamos a ser nosotros quienes podamos elegir si los mensajes nuevos de los chats archivados se notifican o no. Algo muy esperado, porque no tiene sentido archivar un chat si nos va a seguir molestando.