¿No puedes seguir a alguien en Instagram? Estas pueden ser las razones

Instagram se ha convertido por derecho propio en una de las redes más populares, cuenta con millones de usuarios a los que podemos seguir. Pero no siempre es posible, podemos encontrarnos en algunas situaciones en la que la opción “seguir” no está disponible. Te contamos a qué se puede deber y cómo ponerle remedio.

Si no te funciona el botón seguir, puede ser por estos motivos

Pasar tiempo en las redes sociales es algo que hacemos a diario. No hay mejor forma que pasar el tiempo mientras que esperamos al autobús o en la consulta del dentista que ponerse a ver unos tras otros millones de Reels. Además de esto, podemos seguir a los creadores de contenidos y a otros usuarios para mantenernos al día de su evolución y sus publicaciones en la red. Para ello, solo tenemos que pulsar el botón “seguir” y veremos de forma automática todas las publicaciones. Pero esto no siempre es posible, el origen del problema puede estar en cualquiera de estas situaciones.

Uno de los problemas más comunes por los que no podemos utilizar con normalidad la app es el tener una conexión inestable. Si este fuera el caso, además de esto sufriremos otro tipo de inconvenientes añadidos como la imposibilidad de cargar el feed, añadir nuevas publicaciones o enviar mensajes. Para darle solución a esto, podemos reiniciar el router siempre y cuando esté en nuestra mano y estemos conectados al Wifi, en caso contrario debemos esperar a que se restablezca la conexión.

Botones seguir en Instagram | TecnoXplora

Aunque nos parezca extraño, Instagram ha establecido un límite a las personas que pueden seguir una cuenta. Con esto lo que persiguen es combatir el spam y a los bots. Este límite actualmente está establecido en 7500 personas, por lo que si hemos alcanzado esta cifra recibiremos un mensaje de error. Si aún no lo has alcanzado, puede ser que hayas alcanzado otro de sus límites, el de 60 interacciones. Si en espacio de una hora has seguido y dejado de seguir 60 cuentas, tampoco podrás hacer uso de la función. Para esto la solución más recomendable es tomarte un descanso y desconectar por un tiempo de la app. Porque este es un síntoma claro de que el uso que haces de la red social es excesivo.

Otro de los motivos por lo que no puedes seguir una cuenta en concreto, es si el usuario en cuestión te ha bloqueado. Como usuario puedes hacer uso del derecho de admisión, permitiendo o no al resto de los usuarios seguirte. Puede que se trate de un error, en este caso la solución está en ponerte en contacto con este usuario a través de otro canal de comunicación y pedirle que te permita seguirlo.

A menudo en nuestro afán de conseguir seguidores seguimos y dejamos de seguir varias cuentas en un corto espacio de tiempo. Algo que hace sospechar al algoritmo de la app de que se trata de un bot y puede que nos bloqueen la cuenta. Lo mismo ocurre cuando usamos otras app para acelerar tareas aburridas como dar me gusta o comentar publicaciones. Por lo debemos comprobar si hemos infringido alguna norma. Si no es así contactar con el administrador para que nos devuelva nuestra cuenta.