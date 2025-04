Cómo usar Blend, la nueva función de Instagram para ver Reels compartidos con tus amigos

Instagram es una de las redes sociales más populares. Y desde que la inteligencia artificial ha llegado a la plataforma, es más completa que nunca. pero el equipo detrás de su desarrollo no para de trabajar, muestra de ello es la llegada de Blend a Instagram.

Hablamos de una nueva función que ha empezado a desplegarse, y que te permite invitar a amigos a ver una serie de Reels que se basan en vuestros gustos y recomendaciones.

Una especie de feed compartido de Reels que combina la recomendaciones que recibís el grupo de amigos que hayáis montado para que Blend de Instagram os sorprenda.

Blend de Instagram ya es oficial: así funciona

Y lo cierto es que la idea es muy buena. Los algoritmos de Instagram son increíbles, y si llevas tiempo en esta red social tendrás un feed muy personalizado para que solo aparezcan contenidos relacionados con tus gustos.

Ahora, podrás compartir esa hiperpersonalización de la red social con tus amigos, así podréis descubrir todo tipo de contenidos juntos de una forma divertida.

Imagina esos ratos muertos en un viaje, puedes aprovechar para crear un Blend en Instagram y empezar a ver Reels grupales para echaros unas risas. Las opciones son de lo más variadas, por lo que habrá que probar esta nueva función.

Lo mejor de todo es que parece que estamos ante un despliegue global, por lo que si no tienes Blend activado, lo recibirás en los próximos días.

Cómo usar la nueva función Blend de Instagram

He intentado probar Blend de Instagram en mi dispositivo, pero la función no me aparece activa de momento.

Pero la propia red social ha publicado en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) los pasos a seguir para activar Blend en Instagram y compartir Reels con tus amigos. Así que solo has de seguir estos pasos.