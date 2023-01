Más personalización, Instagram estrena las imágenes de perfil duales

La imagen de perfil es prácticamente la primera muestra de personalidad que solemos mostrar a los que nos rodean en una red social. Hay quien no le da importancia alguna, y tan siquiera añaden una, los que le dan la justa, ofreciendo una foto que no cambian en mucho tiempo, y los que más se preocupan por ella, que suelen cambiar de foto de perfil de una forma más periódica. Ahora Instagram va un paso más allá y nos permite contar con dos imágenes de perfil, por si una sola no fuera suficiente. Eso es lo que acaba de anunciar la propia red social ahora.

Fotos y avatares en tu perfil

No es que ahora en Instagram esperen que tengamos dos imágenes de perfil, por si una no fuera suficiente. Sino que parece que Instagram lo que quiere es potenciar sus avatares, y mostrar estos también como alternativa a nuestra imagen de perfil principal. Por eso ahora han anunciado que ya podemos añadir a nuestra foto de perfil también nuestro avatar, ese personaje creado a imagen y semejanza nuestra, que suele estar creado con un bonito efecto 3D, que le dota de una vida que de otra manera sería difícil de mostrar.

Por tanto ahora cuando alguien entre en nuestro perfil va a poder ver nuestra imagen principal, y si desliza el dedo lateralmente sobre ella verá como en la otra cara tiene la imagen de su avatar. Es algo así como el reverso de la moneda, con dos caras, nuestra imagen de perfil y el avatar al otro lado. Sin duda es una forma diferente de darle salida a esos avatares que nos permite crear Instagram, pero que ni mucho menos se han convertido en un contenido popular dentro de la red social.

Por tanto, ahora tenemos la posibilidad de que nuestra comunidad dentro de WhatsApp vea dos caras de nosotros, no solo la imagen de perfil, sino también nuestro alter ego en forma de avatar. Como sabéis estos avatares han llegado recientemente también a WhatsApp, donde ya tenemos la posibilidad de crear el nuestro, a nuestra imagen y semejanza, con un aspecto simpático y divertido que destaca nuestros rasgos más personales. Lo que va a potenciar la nueva función de Instagram sin duda va a ser el uso de los avatares.

Si ahora tenemos un lugar en el que se van a mostrar, lo menos que podemos hacer es crear el nuestro y tenerlo listo para que todos lo vean. Así que es de esperar que esta función vaya llegando poco a poco a todos, con la última actualización de la red social. Y es que, si no es de esta forma, pocas alternativas vemos a usar unos avatares que sí, están muy bien conseguidos, pero que poco tienen que hacer ante una fotografía de perfil potente. Así que ya sabes, a partir de ahora cuando entres en el perfil de alguien en Instagram, desliza su foto de perfil, porque lo mismo te llevas una sorpresa y todo con su avatar.