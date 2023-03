La nueva función de WhatsApp que evitará llamadas indeseadas

La aplicación de Meta sigue actualizándose con interesantes novedades, que acabamos de conocer ahora. En este caso orientadas a una de las características más utilizadas por los usuarios, las llamadas. Cada vez son más los que solo llaman desde WhatsApp, y dejan de lado las llamadas tradicionales. Aunque estas no están ni mucho menos exentas de spam ni pesados que quieran contactar con nosotros, aunque no tengamos la más mínima intención de hacerlo. Sobre todo estamos hablando de los números desconocidos, que muchas veces llaman a nuestro móvil, y de los que no queremos conocer absolutamente nada por razones evidentes. Pues bien, evitarlos ahora va a ser mucho más sencillo, tal y como hemos conocido en sus últimas novedades.

Bloquea esos números fácilmente

Pues bien, la novedad la hemos conocido gracias a WaBetaInfo, la página especializada en ofrecer todas las novedades que está desarrollando la aplicación, y que ahora han dejado ver una nueva característica que sin duda va a ser de lo más útil para todos nosotros. Y es que va a ser posible bloquear las llamadas de esos números desconocidos sin tener que hacer nada, de manera totalmente automática. Eso es lo que hemos visto ahora en una nueva versión de la app de mensajería. En ella puede verse un nuevo ajuste que nos muestra lo fácil que será silenciar a esos números desconocidos.

Porque habrá una nueva función llamada “silenciar números desconocidos” que una vez esté activada silenciará las llamadas desde números que no estén en nuestra agenda de contactos. De tal manera que no nos molesten más de la cuenta. Eso sí, aunque se bloqueen, la realidad es que veremos estas llamadas y notificaciones en el historial, por lo que seremos conscientes de que hemso recibido una de estas llamadas, pero en el momento que se produzca, será completamente silenciada. De esta manera sabemos que nos han evitado, pero nos evitamos las molestias generadas por todo ello, ya que puede haber llamadas realmente insistentes.

Aunque no han especificado la versión, esta función se ha dejado ver en la versión beta de la app para Android. Eso sí, es una función que está completamente oculta, por lo que de momento no se espera tan siquiera para los usuarios que tienen la beta, vamos, que no la van a poder utilizar. Pero desde luego tiene pinta de que esta interesante función no va a llegar a nosotros todavía en unos meses.