¿Has perdido una llamada de WhatsApp y no sabes cómo ha pasado? Pronto tendrá solución

Son muchas las personas que nos pueden llamar a través de WhatsApp al cabo de la semana o del día. Y no en todos los casos nos enteramos de que ha sido así. Hay ocasiones en las que perdemos la llamada y solo nos enteremos de que ha sido así cuando miramos el historial de estas llamadas. Aun así, cuando comprobamos que la hemos perdido, no alcanzamos a entender por qué ha sido así, y por qué razón no nos hemos enterado de que nos han llamado. Algo que va a cambiar pronto, ya que WhatsApp está trabajando en una función para que cuando ocurran estas cosas, tengamos más información al respecto.

Nueva funcionalidad para las llamadas perdidas

Lo que hemos visto ahora lo hemos conocido una vez más gracias a WaBetaInfo, el medio especializado en la app de mensajería de Meta. Y en él podemos ver unas imágenes que corresponden a la beta de la aplicación, y que nos anticipan interesantes funcionalidades. Está relacionada con las llamadas perdidas, que como sabéis podemos comprobar en el menú de llamadas de la app de mensajería. Normalmente solemos ver qué llamadas hemos recibido y cuándo, así como aquellas que hemos realizado. Y ahora se añade una función nueva que nos da más información sobre el motivo de la llamada perdida.

Concretamente ahora veremos un pequeño texto sobre si la llamada la hemos perdido porque teníamos activado el modo “no molestar” razón por la que lógicamente no sonó la llamada y no nos enteramos de que la estábamos recibiendo. Por tanto, esta información nos sacará de esa habitual incredulidad que rodea a ciertas llamadas perdidas que no alcanzamos a entender por qué no habíamos escuchado en su momento. Pueden ser varias las llamadas perdidas por este motivo, y en todos los casos se mostrarán igualmente los motivos por los que no se ha podido responder.

Esta funcionalidad se ha descubierto en la versión 2.22.21.10 de WhatsApp para Android, por lo que todo apunta a que podría estar lista para los primeros usuarios de la beta en unas semanas, ya que a día de hoy está oculta. Unas capturas en las que vemos que las llamadas ahora se encuentran compartiendo espacio con la pestaña de las comunidades. Esta se encuentra ahora en la parte izquierda, junto a los chats, y ha desplazado a la cámara de fotos, que ahora tiene su icono en la parte superior al lado de la lupa de búsqueda. Esto está llevando a WhatsApp a rediseñar todo este menú inicial, en el que podemos acceder a las llamadas desde la pestaña derecha.

Volviendo a la información sobre las llamadas, hay que decir que esta nueva funcionalidad solo mostrará que se ha perdido la llamada por estar el modo no molestar activado a nosotros. Por tanto, quien nos llama no podrá saber en ningún momento que se ha rechazado la llamada por estar en ese modo nuestro teléfono, es una información exclusiva para el receptor de la llamada. Desde luego una información que nos parece muy útil, sobre todo cuando estamos recibiendo llamadas constantemente en la app de los de Meta.

