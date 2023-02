Google y Apple podrían bloquear TikTok por miedo a problemas en la seguridad nacional

Es un hecho que TikTok se ha convertido en la red social de referencia. Hablamos de una app que se ha convertido en la más descargada a nivel mundial, superando a Instagram gracias a una funcionalidad fuera de toda duda, junto a una legión de seguidores que no paran de subir nuevos contenidos a esta app musical que ha causado sensación entre los usuarios.

Además del hecho de que TikTok no para de actualizar su servicio con nuevas funciones con las que exprimir al máximo todo lo que ofrece esta plataforma. Por ejemplo, recientemente te hablamos de la nueva función de TikTok saca fotos a la vez con la cámara externa e interna.

Pero no todo son buenas noticias para la plataforma. No es la primera vez que escuchamos rumores sobre los peligros de TikTok, que al ser una app de origen chino podría ser utilizada para espiar a los usuarios. Y no es la primera vez que se escuchan amenazas sobre la posibilidad de que esta red social musical sea bloqueada en Estados Unidos. Y ahora, un senador ha vuelto a la carga, solicitando a Google y Apple que prohíban la app de TikTok en sus sistemas operativos.

¿Tiktok baneada en Estados Unidos?

O esto es lo que se desprende de la última publicación realizada por los compañeros de PhoneArena y en la que apuntan en esta dirección. Ha sido Michael Bennet, senador de Colorado, también demócrata y miembro del Comité de Inteligencia del Senado, el que ha escrito una carta a Google y Apple pidiendo que prohíban TikTok por peligros en la seguridad Nacional.

Una carta dirigida a los directores ejecutivos de las empresas, es decir, Tim Cook para Apple y Sundar Pichai para Google, en la que expresa sus preocupaciones por el hecho de que el gobierno de China pueda tener acceso a la cantidad de información que ofrecen los usuarios de TikTok en EE.UU. El problema viene por una laguna legal que permite al gobierno chino acceder a todos los datos de redes sociales, algo que Estados Unidos no quiere permitir.

TikTok | Foto de Eyestetix Studio en Unsplash

El senador afirma que la situación es irresponsable y que hay que bloquear TikTok en territorio americano. Como era de esperar, TikTok no ha tardado en responder.

Ha sido la portavoz de TikTok, Brooke Oberwetter, quién ha respondido a la carta indicando su preocupación por la subjetividad de la misma y lo engañosa que es, ya que se “ignora por completo” el plan de ala empresa, denominado Proyecto Texas, para garantizar a todos sus usuarios la transparencia de los datos y la integridad de la seguridad.

La red social tiene una postura en la que los datos no se transfieren de forma alguna al gobierno chino, además de mostrar un plan detallado en agosto en el que explicaba como evitará el acceso de China a los datos de EE. UU.

Incluso quiere permitir que el gobierno de Estados Unidos pueda supervisar sus operaciones para ofrecer la mayor transparencia posible.

Google y Apple no han comentado nada al respecto, pero lo más probable es que más pronto que tarde respondan al senador. Especialmente teniendo en cuenta que es un tema que está levantando una gran polvareda en el país, al punto de que más de 24 estados han intervenido para apoyar el movimiento para prohibir TikTok.

Veremos cómo acaba la cosa, pero la polémica está servida. Y viendo el daño que le han hecho a Huawei, si Estados Unidos veta TikTok en su país, será un golpe muy duro para la red social musical. Y una excelente noticia para Meta y su ecosistema que abarca Facebook e Instagram entre otros servicios…