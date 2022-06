Elon Musk amenaza con cancelar la compra de Twitter porque desconfía de la compañía

Elon Musk cerró el acuerdo para comprar la red social Twitter por 44.000 millones de dólares, algo más de 41 millones de euros, el pasado 25 de abril. Sin embargo, un mes después, el acuerdo no se ha efectuado por las exigencias de Musk acerca del número de cuentas falsas de la plataforma.

El director general de Tesla y SpaceX ha dedicado una carta a Vijaya Gadde, la consejera de asuntos legales de Twitter, mostrando su descontento. Además, Musk exige que la compañía que desarrolla la red social informe sobre sus mediciones que afirman que los 'bots' y las cuentas falsas en la plataforma no suman más del 5 % de los usuarios de la misma.

En la misiva de Musk, se repite el mensaje de que Twitter se ha negado a "proporcionar la información que Musk ha solicitado repetidamente desde el 9 de mayo de 2022 para facilitar su evaluación del spam y las cuentas falsas en la plataforma de la empresa".

Además, se especifica que la "última oferta de Twitter de simplemente proporcionar detalles adicionales sobre las propias metodologías de prueba de la empresa, ya sea a través de materiales escritos o explicaciones verbales, equivale a rechazar las solicitudes de datos de Musk". Para el magnate, esto solo es un intento de "confundir el problema" por parte de la red social.

Por otro lado, Musk especifica cuál es su intención para con la red social: "El Sr. Musk ha dejado en claro que no cree que las metodologías de prueba laxas de la compañía sean adecuadas, por lo que debe realizar su propio análisis".

Por tanto, para que la transacción se lleve a cabo y el millonario pueda ser el nuevo dueño de Twitter, la red social "debe proporcionar los datos y la información que el Sr. Musk solicita". Además, la carta apela al contrato previo y al derecho de Musk a "buscar" y la obligación de la plataforma a "proporcionar información y datos".

Musk apela en la carta que "esta información es necesaria para facilitar el cierre de la transacción" de compra de Twitter y que, "como posible propietario de Twitter, el Sr. Musk claramente tiene derecho a los datos solicitados para que pueda prepararse para la transición del negocio de Twitter a su propiedad y para facilitar la financiación de su transacción".

Musk cree que Twitter no quiere facilitar los datos requeridos

Para completar la compra Musk solicita una base de datos de los usuarios activos de la red social y declara que "no está obligado a explicar su razón de ser para solicitar los datos". Sin embargo, el magnate "cree que Twitter se niega de manera transparente a cumplir con sus obligaciones en virtud del acuerdo de fusión, lo que genera más sospechas de que la empresa está reteniendo los datos solicitados debido a la preocupación por lo que descubrirá el propio análisis de Musk".

Asimismo, el magnate "cree que la empresa se resiste activamente y frustra sus derechos de información (y las obligaciones correspondientes de la empresa) en virtud del acuerdo de fusión" y afirma que este "es un claro incumplimiento sustancial de las obligaciones de Twitter en virtud del acuerdo de fusión", por lo que el magnate podrá rescindir el acuerdo si su petición no se cumple.

Por último, Musk recuerda en su carta a Gadde que las personas que analicen los datos que pide no divulgarán nada al respecto ni retendrán o utilizarán "ninguna información competitivamente sensible si la transacción no se consuma".

