Cómo crear favoritos en Facebook para priorizar sus publicaciones

Aunque ya no está tan de moda, Facebook sigue siendo una de las redes sociales más utilizadas del mundo. Y es que esta plataforma ya supera los 2.700 millones de usuarios.

Con tantos usuarios, y tanto contenido existente en la página, muy a menudo nos perdemos de las publicaciones de nuestros mejores amigos, familiares, y la gente que realmente queremos ver. Es por esto, que Facebook ha implementado una nueva funcionalidad que te permite priorizar dichas publicaciones de hasta 30 personas. En el vídeo te contamos exactamente cómo hacerlo.

También existen otros trucos y funcionalidades que Facebook ofrece para que tu experiencia en la red sea mucho mejor:

Si tienes una cuenta de Facebook seguro que te ha llegado una (o muchas) invitaciones para unirte a los juegos. Puede que sea una de las cosas más molestas dentro de la plataforma. Sin embargo, existe un truco para poder evitarlo. En las configuraciones de Facebook tienes que acceder a la pestaña de bloqueos. Una vez ahí es tan fácil como escribir el nombre de los juegos de los que quieres bloquear esas invitaciones.

Aunque ya hayas creado una lista utilizando el truco que te mostramos en el vídeo, esta funcionalidad no evita que te salgan contenido de personas que no deseas ver. Para eso lo que debemos hacer es bloquear a la persona, o ocultarla de tu timeline. En la misma pestaña de bloqueos que te contamos en el truco anterior, también podrás bloquear a los usuarios que no deseas ver. Todo su contenido y su perfil quedará oculto en tu cuenta.

Estos son solo algunos de los trucos y funcionalidades que Facebook ofrece para que tu cuenta, y el contenido que se muestra, sea mucho más agradable para ti. Con el paso a paso que te ofrecemos en el vídeo, podrás ver todas las fotos y las publicaciones de la gente que más te importa a la primera.

