Cómo ordenar las cuentas de Instagram que sigues en función de su antigüedad

Instagram es una de las redes sociales más grandes de la actualidad, y desde hace varios años, a pesar de las competidoras que han ido apareciendo en su camino. Con el paso del tiempo, la aplicación de fotografía ha ido añadiendo nuevas funciones y herramientas, las cuales han sido las que le han otorgado esta gran popularidad. Y es que gracias a estas, los usuarios tenían la posibilidad de crear y publicar contenido de toda clase, por lo que no hay un perfil igual a otro. Con tantos cambios, hay actualizaciones que pasan desapercibidas, como la posibilidad de ordenar tu lista de seguidores.

En un principio, Instagram era una red social en la que tan solo podías publicar tus fotos, y con algunos filtros como máxima capacidad de edición dentro de la propia aplicación. Pero con el paso de los años se añadieron funciones y herramientas que abrieron un mundo de posibilidades a sus millones de usuarios. En lugar de caer en el olvido, como le pasó a otras como Tuenti, no dejó de crecer y ganar fama, pues se destacan por ofrecer una excelente experiencia de usuario.

Entre sus más recientes actualizaciones, tenemos los Reels y las historias de 24 horas, ideas que salieron de su competencia victoriosa con Snapchat y contra TikTok, aunque esta última sigue formando parte del podio de las mejores redes sociales del momento.

Hay usuarios que cuentan con un gran número de seguidores, y teniendo en cuenta que es posible cambiar el nombre con gran facilidad, es posible que, al querer buscar un perfil en particular, no te acuerdes del nombre de este. Ya sea por cambio o porque hace mucho tiempo que no interactuamos, hay una sencilla función en Instagram a la que puedes recurrir para encontrarlo.

Ordena las cuentas que sigues de forma cómoda

Para poder encontrar esta cuenta más fácilmente, lo que vas a tener que hacer es ordenar por orden cronológico tus seguidores, de forma que puedas ir mucho más rápido haciendo scroll hasta que la reconozcas. Y lo mejor es que los pasos que debes seguir son de lo más sencillos, pues no te llevará más que unos segundos.

Logo de Instagram | Unplash

En primer lugar debes dirigirte a tu perfil y pulsar en el botón Seguidores o Seguidos. Al entrar, verás que en la parte derecha aparece la opción “Ordenados por: predeterminado”. Para cambiar esta opción, tendrás que pulsar en el icono con dos flechas que tiene a su derecha, y aquí elegir ordenar por “más recientes” o “más antiguas”. Con ello, ya podrás ver a tus seguidores en Instagram por orden cronológico.

Poner en práctica esta función también te servirá para revisar viejas cuentas a las que seguías para así comprobar si siguen siendo utilizadas o no para así decidir si dejar de seguirlas. Desde luego, una forma muy sencilla de hacer limpieza en tu cuenta de Instagram y en muy poco tiempo.