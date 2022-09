BeReal, ¿cómo funciona la red social de moda?

El universo de las redes sociales se amplía con la llegada de una nueva red social. Se trata de BeReal, una red social que persigue un objetivo diametralmente opuesto al del resto de las redes en las que ser espontaneo será la clave para el éxito.

Aunque es nueva para nosotros esta red social comenzó su andadura por 2020, el ideario de esta es Alexis Barreyat y su objetivo es ver el mundo tal y como es, no como estamos acostumbrados a verlo a través de las redes sociales. Se acabo el postureo y los contenidos retocados. Lo que persigue es la espontaneidad y plasmar la realidad de cada momento, sin filtro. Para comenzar a usarla, tenemos que abrir una cuenta de usuario, esta está vinculada a un número de teléfono el cual incluiremos y confirmaremos. Aplicación que podemos usar en varios dispositivos. Añadir a nuestros a nuestros amigos a través de los contactos.

A diferencia del resto, el número de publicaciones esta limitado, no podemos publicar lo que queramos y cuando queramos. En cualquier momento del día recibiremos una notificación que no indica que ha llegado el momento de publicar nuestra foto. Esta se compone de dos imágenes una tomada con la cámara delantera y otra con la trasera. De modo que mostramos en cada momento cual es nuestra realidad, por un lado, lo que se encuentra delante de nuestra cámara en este preciso momento y de nosotros mismos al mismo tiempo. Para esto sólo disponemos de un par de minutos para completarlo.

Con esto lo que se consigue, es una total espontaneidad en las publicaciones, ya que por norma general no podemos estar esperando todo el día a que llegue la notificación para publicar. De modo que no podemos ni usar filtros ni subir ninguna imagen de las almacenadas en nuestra galería, todas las instantáneas deben ser tomadas en ese preciso momento. Si concluido el tiempo para realizar la publicación no hemos podido hacerlo, aún tenemos la oportunidad de capturar las imágenes con nuestra cámara, aunque en la foto aparece, Pero aparecerá en este caso el tiempo que has tardado eh hacer la foto.

En resumen, en el momento que recibimos la notificación tenemos dos minutos para apuntar con la cámara de nuestro móvil a lo que queramos compartir de se encuentre a nuestro alrededor. Al mismo tiempo que de forma automática la app captura lo que ve nuestra cámara selfie. Una vez publicada podemos compartirla a través de otros canales, como puede ser por mensaje o en otras redes sociales.

En lo que, si tiene un comportamiento parecido al resto, es que disponemos de un muro desde el que ver, no sólo nuestras publicaciones y las de nuestros amigos, además podemos acceder a las imágenes tomadas por todos los usuarios. Ya que por el momento todos los perfiles son públicos. Tenemos la opción de solicitar amistad a cualquier usuario y reaccionar a las publicaciones. Eso sí, no podremos enviar mensajes privados, ni a los usuarios anónimos ni a nuestros amigos.

