Redes Wifi de invitados, ¿que son y para qué sirven?

Los smartphones han generado la necesidad de estar conectado constantemente en la Internet. Ya sea a través de datos móviles o Wi-Fi. Es habitual llegar a casa de familiares y amigos y conectarnos a sus redes y lo mismo sucede cuando estos vienen de visita a nuestras casas. Por lo que es recomendable tener una red de invitados para cuando esto suceda.

Redes de invitados

Puede que nuestros visitantes sean de toda confianza, pero sus dispositivos no, por lo que debemos ser prudentes y una manera de serlo es creando una red de invitados. De esta forma evitamos que dispositivos que pueden ser vulnerables compartan red con nuestros dispositivos habituales. Una forma de aislar las conexiones, evitando la exposición de nuestras redes. Creando una red para visitantes, estamos dando acceso a Internet de forma aislada, por lo que si se conecta un dispositivo infectado con cualquier tipo de malware este no afectará directamente a nuestra red y dispositivos. Además de este modo no revelamos la contraseña con la que protegemos nuestra red y podemos cambiarla periódicamente sin necesidad de configurar de nuevo todos nuestros dispositivos. De este modo tenemos un mayor control de los dispositivos que se conectan a nuestras redes.

Un móvil con Wifi | Fotos de Mika Baumeister y Henar Langa en Unsplash

Proteger todas nuestras redes con contraseña es de vital importancia si queremos mantente seguros nuestros dispositivos y además queremos evitar que cualquiera pueda conectarse y aprovecharse de nuestra red. Por lo que importante crear contraseñas robustas y seguras e incluso renovarlas cada cierto tiempo para evitar problemas de seguridad futuros. El router es uno de los dispositivos que más pasa desapercibido en nuestros hogares, ya que solo nos acordamos del cuándo tenemos problemas de conexión. Pero estos dispositivos nos ofrecen muchas información y funciones que podemos usar para proteger nuestro hogar y optimizar el uso de la red.

Por lo que no está de más de vez en cuando revisar si hay nuevas versiones de firmware y actualizarlo. Además de comprobar los dispositivos conectados. Además, muchos de estos permiten crear una red de invitados. La mayoría de los routers permiten añadir redes adiciones que podemos configurar a fácilmente. Para ello solo debemos acceder a este y configurar las opciones deseadas. Entre las opciones disponibles suelen encontrarse ajustes con los que podemos controlar las horas a las que pueden hacer uso de nuestra red los dispositivos conectados y si permitimos o no la conexión automática a la red, entre otros ajustes. Para ello debemos acceder al router a través del navegador de Internet.

Para ellos necesitamos la dirección IP del dispositivo esta generalmente se encuentra en el propio dispositivo o en el manual de usuario. Una vez hemos accedido accederemos a este con la cuenta de administrador. Entre las opciones busca una opción que permita la creación de una red de invitados. Lo primero será asignarle un nombre en el campo SSID, en muchas ocasiones se añade por defecto a este la palabra “guest” o invitado en inglés. Tan sólo nos queda crear una contraseña segura, habilitar la segura de la red (WPA o WPA2) y asegurarnos de que estos no tengan acceso a la red principal. De este modo damos acceso a nuestros invitados sin poner en peligro nuestra red. Debemos tener en cuenta de que estas opciones de configuración son distintas dependiendo del fabricante del router.