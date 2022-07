Asegurar tu perfil de Instagram, la última tendencia en redes

Contratar un seguro es algo familiar para la gran mayoría de nosotros, ya sea para asegurar el coche, la casa, o cualquier objeto de cierto valor. Incluso a veces lo intangible se puede asegurar. En este caso nos fijamos en una curiosa tendencia que sin duda se va a hacer más presente en los próximos años, como es la de asegurar nuestros perfiles en redes sociales. Y es que ahora hemos conocido que una empresa israelí está ofreciendo seguros para los perfiles de Instagram, algo que sin duda es bastante novedoso en la industria, y podría sentar un importante precedente en el futuro, hasta convertirlo en algo bastante habitual como lo es asegurar esos otros bienes.

Por un módico precio

Tal y como han desvelado desde TechCrunch, la empresa israelí Notch ha comenzado a asegurar perfiles de Instagram. Y lo hace desde el módico precio desde 8 dólares al mes. A cambio obtendremos cobertura ante imprevistos que puedan afectar a nuestro perfil en esta red social. Actualmente este seguro solo ofrece una cobertura, ante los ataques de los hackers, que puedan tomar el control de nuestro perfil, o incluso destruirlo de forma deliberada. En esos casos estaría cubierta la pérdida por este seguro. En el caso de que alguien tome el control de nuestra cuenta, recibiremos un pago como compensación al tener contratado este seguro.

Instagram | Unplash

Para diseñar la cuota mensual del seguro que contratemos para nuestro Instagram, entran muchas variables, por lo que el precio será más o menos alto en base al valor de nuestro perfil en esta red social. Por ejemplo, se tienen en cuenta factores como la proveniencia de nuestra audiencia, el número de seguidores que tenemos en el momento de contratar la póliza, cuántas publicaciones solemos hacer cada mes y cuántas de ellas están patrocinadas por una tercera empresa, vamos, que es publicidad. Por tanto, es evidente que se trata de un seguro destinado sobre todo a profesionales que operen en esta red social, y a los que les vaya en ello algo más que simples vídeos o fotos, sino un negocio.

Para hacerse una idea, como han descrito desde el medio, para un seguro con una cuota mensual de 38 dólares, este seguro pagará 244 dólares por cada día que el titular de la cuenta de Instagram no pueda acceder a ella por algún tipo de ataque. El pago comenzará a abonarse pasadas 48 horas del incidente hasta 90 días por año. La noticia no es tanto el seguro y las especificaciones de la póliza, sino sobre todo su existencia, que viene a demostrar que las redes sociales ya no son solo un lugar donde expresarnos, sino un sitio donde las creaciones de sus usuarios, ya sean profesionales o no, son algo tangible.

Es de esperar que en el futuro más allá de estos seguros para perfiles profesionales, aparezcan otros más perfiles más domésticos, donde se aseguren todos los contenidos que tenemos subidos ante hipotéticos ataques de los hackers, y desde luego tiene sentido. Aunque puede ser un gran gasto si se generaliza asegurar todas nuestras cuentas en redes.