Los avatares de WhatsApp cobran vida con nuevas animaciones

Desde hace tiempo es posible crear un avatar para tu perfil de WhatsApp. Crearlos es muy sencillo, ya que recurrimos directamente a la herramienta con la que cuenta Facebook en estos casos. De esta forma una vez creamos el avatar, no solo podemos convertirlo en nuestra foto de perfil, sino que además tenemos la posibilidad de utilizar multitud de estos avatares convertiros en stickers dentro de los chats. Por lo que puedes enviar cualquiera de estas pegatinas basadas en tu avatar a otros contactos. Pero hay novedades, ya que ahora cobran vida.

Nuevas animaciones

Esta es la gran novedad que hemos conocido hoy gracias a WabetaInfo, un medio cercano a Meta y que suele acceder antes que nadie a las distintas novedades que nos ofrece la app de mensajería. En este caso hemos visto cómo los avatares están cobrando vida por una simple razón. Ahora además de tener nuestro aspecto, o el que hayamos elegido, se pueden convertir en stickers animados.

De esta forma podremos enviarlos para que la otra persona o personas dentro del chat vean a nuestro avatar en movimiento dentro de él. Tanto es así que en la última beta de la aplicación ya se ha podido comprobar que esto es así y es una realidad. Porque en una imagen precisamente animada compartida por este medio, podemos ver cómo ahora al repasar los stickers disponibles basados en nuestro avatar, hay varios de ellos que se muestran animados.

Y esto es fácil de comprobar si lo tenemos activo ya que al pasar por la lista de stickers basados en nuestro avatar nos vamos a encontrar con algunas variantes que se mueven y muestran una animación de muestra antes de ser enviados. Si ves estas animaciones al navegar por esos stickers es que tienes la nueva funcionalidad activa. Esto de momento se ha podido comprobar en la versión beta 2.23.16.12 de WhatsApp para Android.

Nosotros tenemos la misma versión instalada, pero lamentablemente no han aparecido estas animaciones todavía, por lo que contamos con que de momento no las vamos a tener disponibles y que serán solo algunos usuarios de la beta los que tendrán la posibilidad de enviar este tipo de stickers. Por supuesto quienes no cuenten con la beta todavía tampoco tendrán opción alguna de contar con estos avatares animados.

Una funcionalidad que de momento no parece haber contado con mucha aceptación, al menos si lo medimos en el número de personas que conocemos con uno de estos avatares o que los haya enviado en los diferentes chats. Es un contenido muy particular que o bien no es conocido por la mayoría de usuarios, o bien cuyo resultado en la creación de estos no es precisamente la más apreciada por los usuarios de WhatsApp, que prefieren mandar GIFs y otros stickers antes que compartirse a ellos mismos en un claro ejercicio de narcisismo.

Lo normal es que estas novedades lleguen a todos en el transcurso de las próximas semanas, quizás para la vuelta de las vacaciones. Sin duda una divertida característica que podría hacer algo más atractivos a estos avatares.