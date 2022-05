La app de WhatsApp ya prueba los filtros para mensajes

Hace unos días os contábamos que WhatsApp estaba trabajando en nuevas herramientas para poder filtrar mensajes de una forma rápida y sencilla. Estas novedades de momento se habían dejado ver en la versión de escritorio de la aplicación. Ahora estas novedades parece que también van a llegar a la versión móvil, tal y como hemos conocido hoy. Unas novedades que como era de esperar estarán disponibles en todas las versiones de la aplicación de mensajería, como no podía ser de otra forma. Vamos a conocer cómo se verán en nuestros móviles y cuándo podrían estrenarse en estos modelos.

Búsquedas más sencillas

Ya os lo contábamos la semana pasada en la versión de WhatsApp para escritorio. Esta ya ha estrenado en su versión beta estos filtros, que son perfectamente funcionales. De momento no es así en las versiones móviles, pero desde WaBetaInfo ya han desvelado el aspecto que tendrá esta función en nuestros móviles.

Y la verdad que es calcada a la que ya podemos disfrutar en nuestros ordenadores. El medio ha compartido imágenes donde muestra que los nuevos filtros tendrán la misma interfaz que en los ordenadores, con un nuevo icono en forma de triángulo invertido. Al pulsar sobre él veremos las opciones de filtración de mensajes que ya vemos en la versión de escritorio y que son los siguientes:

No leídos

Contactos

Contactos no guardados

Grupos

Pulsando sobre cualquiera de estos conceptos, de manera instantánea se mostrarán solo los mensajes que se ajusten a esta descripción. De esta forma será mucho más sencillo encontrar esos mensajes que no hemos leído y que por alguna razón se nos han pasado de entre tantos que recibimos todas las semanas. Lo mismo ocurrirá al buscar mensajes de contactos que no hemos guardado aún, o acceder a todos los grupos activos de los que formamos parte. De momento esta función está presente en las betas tanto de Android como de iOS, aunque de momento no están activas, y por tanto no se pueden usar normalmente.

Este es un paso lógico para WhatsApp, ya que en algunos casos el número de mensajes que acumulamos en nuestros teléfonos puede llegar a ser inabarcable, con decenas de miles de ellos guardados en chats a lo largo de muchos años. Por tanto de esta forma será mucho más fácil encontrar los mensajes, si sabemos que al menos los hemos recibido de un determinado tipo de contacto. Un WhatsApp que en estos días está siendo noticia también por importantes novedades relacionadas con su modo multidispositivo. Y es que este va a ser más completo que nunca, y por fin estrenará una de las funciones más esperadas.

Porque se ha descubierto el Companion Mode, que no será otra cosa que un modo en el que podremos usar la misma cuenta de WhatsApp en dos móviles distintos, algo imposible a día de hoy. Aunque el modo multi dispositivo sí que permite ahora poder recibir mensajes en un teléfono donde no tenemos una tarjeta SIM, un enorme avance desde leugo. Veremos lo que tarda en ser una realidad para todos.