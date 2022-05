Companion Mode, se filtra el modo que revolucionará WhatsApp

En los últimos meses WhatsApp ha estrenado el modo multidispositivo, una forma de usar la app que no deja de sorprendernos, ya que nos permite contar con una forma diferente de usar la app de mensajería. No solo ya no hace falta que el móvil esté encendido para poder seguir enviando o recibiendo mensajes en nuestros ordenadores portátiles o de sobremesa, sino que tampoco necesitamos la tarjeta SIM en el teléfono para poder seguir usando WhatsApp de la misma manera que si la tuviéramos, desde luego todo un hito en la historia de esta app. Ahora está cerca un nuevo modo que mejorará aún más estas características tan interesantes de la app.

El mismo WhatsApp en dos teléfonos diferentes

Eso es en lo que se basa este modo Companion, que no deja de ser una extensión de ese modo multidispositivo que estrenaron en la app hace unos meses. Ahora desde WaBetaInfo han podido mostrar cómo será el nuevo modo gracias a las pantallas que se utilizan para explicarnos precisamente cómo funciona este modo. Concretamente podemos ver la pantalla de bienvenida de este modo, esa que aparecerá cuando la función se active en nuestra copia de WhatsApp. En ella se explica brevemente cómo funcionará este interesante método.

Se explica básicamente que este nuevo modo permitirá contar con otra cuenta distinta de WhatsApp dentro del teléfono. Esto quiere decir que contaremos con la posibilidad de cerrar sesión en nuestro teléfono, para a renglón seguido iniciar sesión con una cuenta distinta, y poder utilizar por tanto una cuenta que ya tenemos en otro teléfono perfectamente. Eso sí, en la misma explicación del modo también se advierte de los peligros que podrían darse si damos este paso en nuestro teléfono.

Y es que nos advierten claramente de que en el momento de que cerremos sesión e iniciemos con otra diferente, todos los datos almacenados localmente en nuestro teléfono de esa cuenta se borrarán por completo. Incluyendo los mensajes, fotos y vídeos. Por tanto, lo único que quedará de esa cuenta será la copia en la nube, si es que la hemos hecho antes. Esto nos abre la posibilidad a entrar de nuevo en la misma cuenta y recuperar todos los mensajes almacenados en la nube en nuestro teléfono.

Como ya es habitual, este nuevo modo se ha dejado ver en una de las versiones beta de WhatsApp para Android, concretamente la 2.22.10.13, que es la que se ha dejado ver en esta ocasión. De momento por tanto habrá que esperar para poder disfrutar de estas características, ya que mínimo habrá que esperar semanas para que pueda extenderse a algunos usuarios. En cualquier caso, aún hay muchas incógnitas alrededor de este modo, porque de momento no sabemos si este permitirá también hacer lo propio y usar dos cuentas de WhatsApp no solo entre teléfonos, sino también cuando hablamos de tabletas, unos dispositivos que nunca han podido disfrutar de un WhatsApp en condiciones. La espera parece que está más cerca que nunca de terminar, esperamos que sea pronto.