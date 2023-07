100 millones de usuarios, el éxito de Threads desborda las previsiones de Meta

Que había mucho cabreo y desencanto con Twitter por parte de muchos usuarios era algo evidente. Que desde hace tiempo hemos visto cómo usuarios de todo tipo, desde los más anónimos a celebridades han ido marchándose de Twitter por los golpes de timón de Elon Musk, es un hecho.

Y todo esto seguramente explique el rotundo éxito que ha supuesto una vez más uno de los nuevos experimentos de Meta, que no tenía que meterse en el farragoso y costoso Metaverso para encontrar un nuevo filón, porque lo tenía mucho más cerca, parece que Mark Zuckerberg ha atacado en el momento adecuado a Musk, y no hay más que comprobar la enorme cifra de usuarios que ha conseguido en apenas una semana, superando ya los 100 millones.

Desborda todas las previsiones

Que ese descontento existía era patente, pero ahora ha quedado más que demostrado con los 100 millones de usuarios que se han unido ya a Threads, una red social ligada a Instagram que es prácticamente un corta y pega de Twitter, lo decimos a groso modo, pero es evidente que ambas reden sociales son como dos gotas de agua en muchos aspectos. Pero es que estos resultados son extraordinarios, no solo para Meta, sino para el segmento tecnológico.

Ya que cuando pensábamos que nadie podría superar el hito alcanzado por ChatGPT, Threads lo ha pulverizado en solo una semana. Ha sido el propio Mark Zuckerberg el que ha asegurado que el estreno de su nueva red social ha ido “mucho más allá de nuestras expectativas” por lo que seguramente la apuesta de Meta no estaba todo lo consolidada que sería de esperar y fue más bien un salto al vacío que una apuesta realmente calculada.

Un estreno de calidad

Decimos esto por algo que según los analistas está siendo clave en estos últimos días. Y es que hemos visto cómo no solo se han alcanzado estos 100 millones de usuarios, que ya de por si es algo impresionante, sino que estos han hecho el más difícil todavía. Porque no solo han abierto una cuenta, sino que la han estado usando activamente desde el comienzo de la red social hace apenas una semana.

Solo hasta el jueves pasado se habían realizado 95 millones de publicaciones, así como 190 millones de me gusta compartidos por los usuarios de esta red social. Por tanto, el éxito es doble, ya que no solo se supera el número de usuarios previstos, sino que estos además son muy activos. Y es que en este tipo de fenómenos es habitual ver un efecto efervescente en el momento de estrenarse, para desinflarse unos días después. No parece el caso ahora.

Y todo ello además en un momento de clara tendencia a la baja en Twitter, con un tráfico que según el CEO de CloudFlare, se está hundiendo literalmente. No sabemos si finalmente tendremos ese combate de lucha entre Zuckerberg y Musk, pero al menos hasta ahora, el primero le está ganando claramente la partida y el combate en el terreno virtual.