Meta estrena más controles parentales para sus redes sociales

Hace un tiempo ya que Mark Zuckerberg se marcó como principal objetivo a nivel reputacional el convertir a su nueva Meta en una empresa transparente y libre de sospechas en cuanto a la gestión y tratamiento de los datos de sus clientes. Y las novedades que ha anunciado hoy la empresa van encaminadas sin duda en esa dirección. Y es que Meta ha anunciado una serie de características orientadas a ejercer un control parental efectivo y saludable sobre las actividades de los más jóvenes en las redes sociales.

Nuevas soluciones tanto para los adolescentes como para sus padres

Estas novedades llegan al ecosistema de redes sociales de Meta. Olo que es lo mismo, para Instagram, Facebook y Messenger. En todas ellas ahora vamos a poder tener un mayor control sobre cómo interactúan los jóvenes con las redes sociales que siempre es un punto de fricción cuando se trata de poner límites y fomentar un uso saludable de las redes. Entre las novedades que llegan a estas redes se encuentra el nuevo Modo Silencio.

Algunas de las novedades | Meta

Esto ha sido diseñado para que los adolescentes puedan mantener la concentración, así como limitar la actividad tanto cuando se trata de sus amigos como de cuentas a las que pueden estar siguiendo. Esta es una función que se estrenaría a lo largo de las próximas semanas. Hay más soluciones, como es el caso del control parental dentro de Instagram, dentro del cual ahora tenemos acceso a más información relevante sobre la actividad de los adolescentes. Ahora es posible ver cuántos amigos en común los más jóvenes con esas cuentas a las que siguen habitualmente, de tal forma que podemos rastrear mejor su red de contactos.

Límites de actividad

Este es uno de los aspectos más destacados a la hora de controlar cómo se mueven los adolescentes en las redes. Y para ello ahora va a ser posible recibir notificaciones de actividad cuando lleven dentro de la red social 20 minutos, algo a lo que podrían no prestar atención, pero que seguramente en muchos casos ayude a replantearse nuestra relación con la red social y a limitar la actividad.

Otra notificación con la que se encontrarían sería dentro de Instagram. Donde se les advertirá de que a lo mejor es un buen momento para cerrar la aplicación si se encuentran en plena noche revisando reels uno tras otro. Otros aspectos interesantes de estas nuevas restricciones lo encontramos a la hora de enviar mensajes directos a alguien.

Y es que ahora no se va a poder enviar más de una solicitud de mensaje directo si esa persona a la que se envía no le sigue. Por lo tanto, se podrán reducir las interacciones en este aspecto y ese spam en el que se terminan convirtiendo estos mensajes cuando incluso bots insisten en enviarnos este tipo de textos con el objetivo de que entablemos conversación o les sigamos. Esto no pasará más. Unas novedades que irán llegando poco a poco a todos los usuarios, seguramente a lo largo de las próximas semanas.