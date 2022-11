La alternativa de Redmi al Xiaomi 13 se filtra con sus primeras características

Xiaomi presentará su siguiente buque insignia en apenas un mes e incluso menos, y como no podía ser de otra manera, Redmi, la marca centrada en móviles asequibles de los chinos, tendrá su propia alternativa en la forma de un teléfono de alta gama. Será el Redmi K60, y parece que ya conocemos bastante sobre él, al menos es lo que ha desvelado uno de los principales filtradores del mercado chino, que parece tener información de primera mano de todas las características que podría tener el nuevo tope de gama de Redmi. Por supuesto vamos a conocerlas a continuación.

Con procesadores de MediaTek

Mientras que los Xiaomi 13 probablemente cuenten con procesadores Snadpragon 8 Gen 2, parece que su alternativa en Redmi va a contar con procesadores de MediaTek, concretamente con sus modelos más potentes. Eso es lo que sugiere Digital Chat Station, el filtrador más célebre de tecnología en China. Este asegura que los procesadores que usará Redmi en su nuevo K60 serán los MediaTek Dimensity 9200, procesador más potente del fabricante para el próximo año, y el MediaTek Dimensity 8200, que llegaría al modelo intermedio de esta gama con una potencia digna de la gama media premium.

Redmi K50 Pro | Xiaomi

La anterior generación de los Redmi K contaba con los Dimensity 8100, por lo que parece una evolución lógica entre los diferentes modelos. Pero este filtrador ha apuntado a algunas características adicionales para este modelo. Como por ejemplo una pantalla con cámara perforada, nada de bajo el panel. Así como una cámara de fotos principal de 48 megapíxeles con estabilizador de imagen óptico. La batería tendría una capacidad de 5500 mAh, y tendría una carga rápida de 67W. Entendemos que estas características son para el Redmi K60 estándar, porque sin duda esperaríamos mejores especificaciones en los modelos Pro o Ultra.

De hecho, para estos además del Dimensity 9200 deberíamos esperar una cámara de hasta 200 megapíxeles, como hemos visto ya en otros topes de gama de Xiaomi. Mientras que, en el caso de la batería, no sería de extrañar que viéramos al modelo Plus estrenar la nueva y espectacular carga rápida de 210W que permite cargar el teléfono al completo en tan solo 9 minutos. Estas últimas características son unas estimaciones de cosecha propia y no se basan en nada de lo filtrado hasta ahora.

De todas formas, todavía tardarán unos meses en presentarse estos nuevos modelos, ya que se espera que lo hagan a lo largo del mes de febrero, un año después de la última gama de estos modelos. Recordemos que entonces se presentaron los Redmi K50, K50 Pro y K50 Gaming. Desde luego no sería nada descabellado pensar que esa carga ultra rápida de 210W fuera a llegar al Redmi K50 Gaming, el modelo diseñado para jugar, que sin duda agradecería y mucho una carga del nivel visto en los últimos Redmi Note 12 precisamente, unos modelos que se ubican por debajo de estos en la gama. Como sabéis estos modelos suelen llegar parcialmente a España, aunque lo hacen con una denominación diferente, y probablemente bajo la marca Xiaomi.

SEGURO QUE TE INTERESA:

¿Por qué los fabricantes de móviles están volviendo a las cámaras duales?