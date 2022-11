Apple marginará a los iPhone 15 frente a los modelos Pro con el USB tipo C

Desde hace meses sabemos que los iPhone 15 tendrán que llegar al mercado sí o sí con el conector USB tipo C. Al menos en Europa, donde la nueva directiva obliga a los fabricantes de dispositivos electrónicos a adoptar este conector como único para cargadores. De esta manera se acabará el tener en casa cables de diferentes dispositivos según su fabricante, también en el caso de los de Cupertino. Pero en esta ocasión hemos conocido algunas informaciones interesantes acerca de cómo funcionarán estos nuevos conectores USB tipo C en los teléfonos de los californianos. Y una vez más se marginará a los no Pro, que serán claramente inferiores en este aspecto.

El doble de rápidos

Eso es lo que ha desvelado hoy uno de los analistas más cercanos a Apple, ha avanzado cómo será el despliegue del conector USB tipo C en los teléfonos de Apple, que como os podéis imaginar va a ser algo desigual. Al menos eso es a lo que apunta Ming-Chi Kuo, que asegura que los modelos Pro tendrán un conector USB tipo C el doble de rápido que el de los modelos estándar. Concretamente espera que los iPhone 15 cuenten con USB 2.0, que proporcionar una velocidad de conexión similar al actual Lightning. Mientras que los modelos Pro serán mucho más rápidos.

Tanto es así que espera que estos modelos más avanzados puedan alcanzar el estándar USB 3.2, que es muy similar al Thunderbolt 3, y por tanto proporcionará una velocidad de transferencia muy notable. Vamos, que mientras que hasta ahora con el conector Lightning estos teléfonos, tanto los estándar como los Pro habían contado con la misma velocidad, con la excusa del tipo C veremos una diferencia más a favor del modelo Pro, por lo que Apple cada vez nos lo pone más fácil a la hora de hacerse con un nuevo iPhone.

Por tanto, es de esperar que con los modelos Pro la velocidad de transmisión de vídeo y de datos por cable sea muy superior a la de los modelos estándar. Recordemos que en su momento Apple alegó para oponerse a este cambio que iba en contra de la innovación por parte de la marca. Algo que no parece tener mucho sentido ahora que conocemos precisamente que con la llegada de este estándar va casi a doblar la capacidad de transferencia de los modelos estándar.

Por tanto, es evidente que Apple rápidamente se ha subido al carro de la innovación, pero de la mano del USB tipo C, con una velocidad que nunca supo dar en los Lightning. Sea como fuere este será uno de los grandes atractivos de los nuevos iPhone 15, ver cómo estrenan un conector que seguramente va a generar tanto amor como odio entre los seguidores de Apple. Estos siempre han sido muy celosos de las tecnologías propias de Apple, y es verdad que con un USB tipo C estos dispositivos pierden cierta exclusividad y los acercan a los denostados móviles Android. Pero a veces es mejor dar un pasito atrás para ir adelante.

SEGURO QUE TE INTERESA:

iPhone 14, ¿realmente tienen menos batería que sus predecesores?