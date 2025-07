Samsung podría deshacerse del Samsung Galaxy S26 Plus, y tiene razones de peso para ello

Las gamas de smartphones son creadas por los fabricantes no al azar, sino tras haber estudiado meticulosamente a sus clientes y las necesidades que les llevan a comprar sus productos. Actualmente, la gama de teléfonos de Samsung tope de gama, cuenta con cuatro modelos. Se trata de los Samsung Galaxy S25, 25 Plus, S25 Ultra y S25 Edge. Estos cuatro ofrecen diferentes prestaciones que pueden ajustarse más a un tipo u otro de usuarios y sus necesidades. Y parece que Samsung se está planteando hacer cambios sutiles en la gama de los S26, que debería presentarse a comienzos del próximo año.

El Samsung Galaxy S26 Plus será el sacrificado

Es lo que hemos conocido ahora gracias al medio coreano The Elec, con información de primera mano de la compañía, y que apunta a que de momento está preparando tres nuevos modelos de S26, y ninguno de ellos contaría con esta denominación. Por tanto, se quedaría el modelo Edge, y se marcharía definitivamente el modelo Plus.

La información de procedencia coreana apunta a que el Samsung Galaxy S26 contará con una pantalla de 6,27 pulgadas, mientras que le modelo Edge contará con una de 6,66 pulgadas, y para terminar, el modelo Ultra ofrecerá un panel con una diagonal de 6,89 pulgadas. Estas medidas se habrían filtrado gracias a los pedidos de pantallas encargados por Samsung para su nueva gama, algo de lo que ya se debe ir proveyendo.

Samsung tiene razones de peso

Complementariamente, a esta información, quiero recordarun artículo que publicó la consultora Counterpoint Research hace unas semanas. En él se analizaba del gran éxito de ventas que había cosechado el Samsung Galaxy S25 Edge en territorio europeo. Hasta tal punto de que este modelo se había vendido mejor que cualquier modelo Plus desde el año 2021, al menos en sus primeras semanas en el mercado.

Este detalle nos puede servir para entender por qué Samsung podría haber decidido acabar con el modelo Plus en favor del Edge. Como sabéis, este teléfono presume de un diseño muy pulido y sobre todo extremadamente delgado. Este es su principal punto de diferenciación respecto de los otros modelos de la gama, por supuesto en el mercado general, siendo uno de los primeros en apostar por este factor de forma, que pronto adoptará Apple con su iPhone 17 Air.

Ya en ese artículo de la consultora se hablaba abiertamente de que este modelo había funcionado mejor el Plus. Solo hay que atar cabos para entender esta información que llega desde Corea y que da por finiquitado al modelo Plus. Y es que, según Samsung, los consumidores han optado principalmente tanto por el modelo base como por el Ultra, dejando de lado al Plus, que no parece ofrecer tantos alicientes como los que ahora nos brinda el atractivo S26 Edge y su diseño ultrafino. Tiene todo el sentido esta decisión de Samsung, si es que se termina demostrando que terminará siendo una realidad a lo largo del próximo año.