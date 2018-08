¿Tu móvil hace cosas extrañas? Comprueba si ha sido hackeado

Uno de los peligros a los que estamos expuestos es el uso diario de nuestro teléfono es a convertirnos en víctimas de un ‘hacker’. Seguro que ha oído hablar de ellos. Un hacker es un programador inteligente que utiliza sus conocimientos en informática para acceder a tus datos personales, ya sean fotografías o información de las tarjetas de crédito.

Aunque te parezca algo muy lejano, es bastante casual que en un momento dado tu teléfono se encuentre infectado por un virus, o peor, que un software malicioso haya tomado el control de tu dispositivo sin que te hayas dado cuenta.

¿Cuáles son los síntomas de hackeo?

Probablemente el primer síntoma es que algo no va bien, de eso te darás cuenta fácilmente, sobre todo si mientras navegas por la red comienzan a saltarte ventanas de publicidad o mensajes que dicen que tu teléfono está infectado de un virus, algo que seguramente no sea verdad pero que te hará dudar y descargar un antivirus. Estos indicadores suelen ser los primeros indicios de que el dispositivo tiene algún tipo de malware instalado.

El aparente gasto descomunal de tus datos o las facturas con una gran recarga que tú no has hecho puede ser otro de los alertadores. Si vemos que alguna de las apps que tenemos instaladas está consumiendo muchos datos y nosotros a penas la hemos usado, desconfía porque sin duda algo está pasando.

Algunas llamadas a números desconocidos o mensajes de texto que tú no has escrito pueden dar la voz de alarma, pero esto suele pasar menos veces porque un buen hacker suele ser bastante cuidadoso en no dejar huellas.

Sin embargo es importante que en el momento en que desconfíes de que alguien esté detrás tu teléfono, tomes cartas en el asunto para proteger tu intimidad antes de que sea tarde. Para ello, en este vídeo te desvelamos tres códigos con los que podrás confirmar tus sospechas.

Cómo último consejo, debes tener cuidado cuando descargues aplicaciones, asegúrate de dónde haces clic porque hay muchos malware que pueden infectar tu ordenador o dispositivo móvil.