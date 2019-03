Trump usa un móvil con un Android anticuado y vulnerable para los hackers

Pablo G. Bejerano | @pablogbej | Madrid | 27/01/2017

El nuevo presidente de Estados Unidos ha entrado en la Casa Blanca a porrazos. Fue su estilo durante toda la campaña electoral, lo ha sido en Twitter desde que tiene cuenta y forma parte de su sello personal: alborotarlo todo. En sus primeros días en la presidencia, Donald Trump ya ha escandalizado a medio mundo con sus decisiones. Hay quien pensaba que su nuevo empleo haría que su tono se rebajase. De momento esto no ha ocurrido. Tampoco en Twitter ha dejado de soltar mensajes explosivos. Uno de los últimos fue el martes 24, a las 21:15 de la noche en la costa este de Estados Unidos. Era justo cuando en el canal de noticias de Fox emitían un reportaje sobre una ola de crímenes en Chicago. El tuit parecía una reacción a lo que se veía en el programa.

If Chicago doesn't fix the horrible "carnage" going on, 228 shootings in 2017 with 42 killings (up 24% from 2016), I will send in the Feds! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de enero de 2017

Eran las 21:25 de la noche y Trump veía la televisión. Hasta aquí todo bien. El problema es que este tuit lleva la etiqueta “Twitter para Android”, lo que indica que el mensaje se ha publicado desde la aplicación de la red social que funciona sobre el sistema operativo de Google. Lo reveló 'The New York Times' en un artículo donde mencionaba expresamente que Trump todavía usaba su móvil Android y que, además, algunos de sus asistentes protestan a causa de esta actitud.

No es para menos. Como presidente, Trump ha recibido un móvil seguro para utilizar en todas sus comunicaciones, pero si no ha abandonado del todo su viejo terminal podría estar utilizando un Samsung Galaxy S3. Así lo han deducido desde AndroidCentral a través de fotografías del nuevo líder de Estados Unidos. Este modelo salió al mercado en 2013 y lo preocupante es que no recibe actualizaciones de seguridad desde mediados de 2015.

De hecho, Android no se caracteriza por ser un sistema operativo muy seguro, al contrario que iOS o Windows Phone. Estas dos últimas plataformas reciben constantes actualizaciones de seguridad de Apple y Microsoft. Es cierto que Google también publica actualizaciones regularmente, pero los fabricantes tienen que adaptarlas a sus terminales y tardan en hacerlo. No parece la mejor opción para una persona que tiene en su poder los códigos para el lanzamiento de misiles nucleares.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos aprueba algunos terminales Samsung, los que cuentan con su software de seguridad Knox, para ciertos usos públicos, en concreto los “sensibles pero no clasificados”. No se sabe si el móvil que aún utiliza Trump para algunos de sus tuits está homologado, pero las quejas de sus asistentes –ante el temor de un hackeo– no son una exageración.

Las comunicaciones de Barack Obama, en cambio, estaban en una burbuja. Sus asistentes sólo le dejaron utilizar smartphone el año pasado, y no uno cualquiera: el terminal tenía un entorno tan seguro que no dejaba a su ilustre usuario ni siquiera hacer fotos o mandar mensajes de texto.

El tuit de Trump que desató la polémica por su móvil Android se publicó desde la cuenta personal @realDonaldTrump. La cuenta oficial del presidente de Estados Unidos, @POTUS, (que pasó de manos de Obama a Trump de un plumazo) tiene ahora muchos tuits de tono moderado, que muy posiblemente publica su ayudante Dan Scavino y que van asociados a la etiqueta “Twitter para iPhone”. No como el mensaje sobre la situación de Chicago.