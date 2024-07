Sorpresa, el Nothing Phone (2a) Plus se presentará este mismo mes

Nothing se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los fabricantes de tecnología más reconocibles del mercado. Si bien sus ventas no se pueden comparar ni de lejos con las de los grandes de la tecnología, sí que es una marca que ya tiene una gran personalidad y cada vez cuenta con más adeptos. El Nothing 2a ha sido una de sus sorpresas más agradables, convirtiéndose en uno de los móviles de gama media mejor valorados del mercado. Ahora la compañía ha desvelado que tendrá una nueva variante antes de acabar este mes.

Una variante Plus

Ha sido la propia compañía la que ha desvelado en sus redes sociales que el próximo 31 de julio desvelará el nuevo Nothing 2a Plus, una nueva variante que desde luego despierta muchas incógnitas de cara a su lanzamiento. Y claro, ahora la principal incógnita es la de saber a qué se refieren exactamente con el apellido Plus, porque puede tener dos lecturas muy diferentes desde luego.

Y es que un modelo con este apellido podría ofrecernos dos cosas, por un lado, una ficha técnica más potente, con un procesador más rápido, mejores cámaras, o incluso una batería de mayor capacidad. Pero un modelo Plus también puede ser un modelo idéntico al actual 2a, pero con un tamaño más grande, que nos permita disfrutar de él con un tamaño más generoso y una pantalla de mayor tamaño. Pero esto segundo es mucho menos probable, ya que estamos hablando de que el modelo original cuenta con una pantalla de 6,7 pulgadas, de las más grandes del mercado, por lo que no creemos que lanzaran modelo mayor de cerca de 7 pulgadas.

En ese caso lo que nos queda evidentemente es que este modelo Plus llegue con ciertas mejoras respecto del modelo actual. Como por ejemplo un procesador más potente, quizás de la serie 8 de Snapdragon, pero de una o dos generaciones anteriores. También podría mejorar su cámara de fotos con un tercer sensor, quizás un teleobjetivo con cierto zoom óptico. O también mejoras en la batería, con una mejor potencia de carga.

Y por qué no, un modelo que contara con el popular Glyph, que son esos LED luminosos de la parte trasera del Nothing Phone, que nos permite personalizar su iluminación en base a diferentes momentos y eventos. Y analizando todas las características de su predecesor, nos inclinamos sin duda por un nuevo procesador, una cámara más potente y un Glyph más completo y personalizable. Y por supuesto, un precio más elevado. Pero visto el que ha estrenado su compañero de gama hace unos meses, lo normal es que sea bastante asequible para el grueso de consumidores. Saldremos de dudas en un par de semanas.