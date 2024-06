El Nothing Phone 3 ya asoma en el horizonte cargado de IA

No hay pocos usuarios que ya se sienten un poco abrumados por la ingente cantidad de propuestas de IA que están tratando de ofrecernos las grandes tecnológicas, tanto a modo de software como de hardware. OpenAI, Google, Microsoft, Samsung, ahora en unos días será Apple, ayer mismo Oppo, todos están intentando introducir a velocidad de crucero la IA en sus dispositivos, y ahora sabemos que Nothing también hará lo propio con su próximo teléfono de alta gama. Así lo ha desvelado el propio fundador de la compañía, Carl Pei.

Más IA en los Nothing, ¡esto es la guerra!

Como decimos, ha sido el propio fundador de la compañía quien ha desvelado los planes que tiene para sus próximos teléfonos, concretamente el Nothing Phone 3, que como ha desvelado, llegará el próximo año al mercado, por lo que todavía hay mucho margen para introducir novedades y cargarlo de inteligencia artificial generativa. Y por lo que nos cuenta, está convencido de que la interfaz de usuario de los smartphones necesita un rediseño profundo, y ahí va a estar el para ofrecernos un teléfono con estas características.

Lo ha hecho en un vídeo donde nos muestra cómo será esa interfaz basada en IA del futuro teléfono, que como en el caso de sus competidores, se va a basar en comandos de voz para intercambiar palabras con la IA. La interfaz que hemos visto nos recuerda bastante a la del asistente de voz de ChatGPT, que también está disponible para convertirse en nuestro interlocutor en teléfonos Android. Hay detalles interesantes, como el ajuste automático de la voz del asistente para que sea coherente con el acento del usuario.

O todo lo proactivo que puede llegar a ser esta IA en el futuro Nothing, llegando a mostrarnos documentos que necesitamos en el momento oportuno, por ejemplo, un QR con el billete de transporte cuando nos estamos acercando al punto donde debemos mostrarlo. Desde luego no esperemos nada revolucionario dentro de la industria, en lo que es la gama de Nothing sí, pero lo más probable es que como otros fabricantes de teléfono, se limiten a integrar en su capa de personalización una tecnología de IA ya existente, como la Gemini de Google o ChatGPT de OpenAI.

Por la apariencia de este asistente en el teléfono de Nothing nos parece que han elegido la segunda opción claramente. Sobre todo porque ya podemos encontrar a este asistente en sus móviles, habiendo sido uno de los primeros en implementarlo, por lo que parece que todo se construirá alrededor de ChatGPT. Esto es algo que también habría hecho Apple con su iOS 18, que conoceremos el próximo lunes, y que vendrá cargado también de IA, presumiblemente de OpenAI, tras haber llegado a un acuerdo con ellos para alimentar a todas sus herramientas de IA. Por tanto, es evidente que Nothing ya está trabajando en introducir toda la IA posible en sus teléfonos.

Pero mucho nos tememos que será más de lo mismo, de lo que estamos viendo actualmente en muchas presentaciones y Keynote que nos prometen revolucionar nuestros móviles, cuando simplemente estamos ante una evolución del asistente de voz tradicional, y la mejora de muchas herramientas que ya existían antes y que ahora funcionan de una manera mucho más inteligente gracias a los avances en IA generativa. Pero mucho nos tememos que quien elija un Noting en el futuro no lo hará por la IA, sino por su original aspecto o software.