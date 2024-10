¿Será 2025 por fin el año de los móviles delgados?

En los últimos años, la carrera por crear móviles cada vez más potentes, no solo en rendimiento sino también en cámara de fotos, nos ha acostumbrado a llevar en el bolsillo dispositivos gruesos y pesados, de más de 200 gramos en muchos casos. Parece que esta tendencia podría romperse en 2025, ya que parece que los referentes del mercado van a apostar por fin por lanzar móviles más delgados y livianos al mercado, algo que desde luego debe congratularnos, porque supondrá el crecimiento del mercado en la dirección correcta.

Apple y Samsung alinean sus planes

No sabemos quién ha marcado la tendencia, porque todavía no son oficiales, pero en los últimos días ya son dos dispositivos tanto de Samsung como de Apple los que apuntan a esta nueva moda de adelgazar los teléfonos. Y es que si en las semanas anteriores hemos conocido detalles acerca de cómo será el iPhone Slim, el nuevo modelo que llegaría a la gama de Apple en 2025, y que sustituiría al iPhone 17 Plus, ahora le toca el turno a un dispositivo de Samsung que apuntaría en la misma dirección exactamente, algo que suena bastante sorprendente.

Y es que las informaciones que conocemos ahora llegan directamente desde Corea del Sur, tierra de Samsung, y apunta a que hay un nuevo teléfono de los de coreanos en desarrollo, que podría precisamente volcarse también en este aspecto del diseño, con un aspecto más delgado y a la vez más liviano. Un Samsung Galaxy S25 que también podría contar con el apellido Slim que se había barajado ya para los iPhone. Y esto no es todo, porque el nuevo teléfono llegaría también para desbancar a otro modelo icónico de Samsung.

Y es que este S25 Slim sería en realidad el sustituto del futuro Samsung Galaxy S25 FE, la Fan Edition que no deja de ser otra cosa que una versión más accesible de los topes de gama de Samsung. Y o solo se limitan a contarnos este cambio de denominación en el teléfono. Sino que también avanzan algunas características clave de este teléfono. Como que contará con el nuevo y potente procesador MediaTek Dimensity 9400, que precisamente ha estrenado hoy la serie de los Vivo X200.

También llegaría con una pantalla de tecnología AMOLED y un gran tamaño de 6,7 pulgadas. Y en definitiva, tendría como gran objetivo ofrecer un cuerpo mucho más delgado de lo habitual en estos teléfonos, y una relación de aspecto y prestaciones mucho más atractiva. Prestando especial atención al diseño, y primándolo por encima de aspectos más importantes en la gama alta, como pueden ser por ejemplo las cámaras de fotos.

Las informaciones que llegan de Corea apuntan a que Samsung quiere adelgazar el teléfono a costa de la batería, que reduciría su perfil sin mermar su capacidad energética. Algo que Samsung se puede permitir gracias a nuevas tecnologías de apilamiento de estas baterías, que permite mantener la capacidad en un espacio de celda menor. Así que parece que 2025 por fin va a convertirse en el año de los móviles delgados, al menos de unos pocos, con permiso de los Xiaomi CIVI, que han sido los verdaderos exponentes de los últimos años.