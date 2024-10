Samsung Wallet estrenará muy pronto pagos instantáneos al más puro estilo Bizum

Bizum es un estándar que ha revolucionado el mercado español de las trasferencias rápidas de dinero. Ya no para pagar una cena al que ha pasado la tarjeta, o el regalo de cumpleaños a quien ha adelantado el dinero. Sino que además nos permite hacer pagos en establecimientos ya sean físicos u online fácilmente. Las pasarelas de pago se han digitalizado más que nunca, y ahí juegan un papel muy importante apps como Samsung Wallet. Los coreanos acaban de anunciar un método de pagos instantáneos que funcionará de forma similar a Bizum.

Nuevo método de transferencias rápidas

La empresa coreana ha anunciado en su país de origen que ya es posible utilizar en Samsung Wallet una nueva funcionalidad llamada Tap to Transfer. Como su propio nombre indica, solo tendremos que tocar para enviar el dinero. Y en este caso se trata de tocar el móvil de la otra persona, para que esta reciba la cantidad de dinero que hayamos indicado dentro de la aplicación de pagos de Samsung. La idea de esta nueva función es la de hacer transferencias de dinero instantáneas con solo tocar el otro teléfono.

Pagando en un cumpleaños con Wallet | Samsung

Estas transferencias se llevan a cabo gracias a la tecnología NFC de los teléfonos, presente ya en el grueso de modelos del mercado. Con solo tocar la espalda del móvil de la otra persona, esta recibirá una invitación para aceptar una transferencia de dinero por parte de la otra persona, y al revés, si queremos enviar ese dinero, solo hay que hacer el camino inverso. Se trata de transferencias de dinero entre cuentas, y por tanto es algo que de una forma similar a Bizum, permite enviar el dinero al instante, viendo el movimiento en cuenta de manera inmediata.

Samsung asegura que todo este proceso se desarrolla de manera cifrada, enviando el número de cuenta entre los dos teléfonos para hacer la transferencia de manera totalmente anónima. Los únicos datos que aparecen en la pantalla del teléfono son los cuatro últimos dígitos del teléfono móvil de quien envía el pago. De esta manera se identifica la persona que hace la transferencia solo mediante estos números de teléfono y no mediante datos bancarios.

Así que, salvando las distancias, no deja de ser un método similar a Bizum, pero que en este caso culmina cuando ambos dispositivos se tocan entre sí, algo que obviamente no es necesario en el caso del estándar español. Ahora bien, no esperéis disfrutar de esto pronto en España, porque de momento es una prueba limitada a un solo banco en Corea del Sur. Ahora bien, mientras esa prueba solo alcanza un pequeño banco, Samsung espera llevarla a los bancos más importantes del país antes de acabar el año, quien sabe si en 2025 podríamos disfrutarla limitadamente en occidente.

Sin duda un método interesante para enviarse dinero entre los usuarios de Samsung, que puede ser una alternativa incluso más útil a la de Bizum, si no complementaria, ya que esta se desarrolla instantáneamente con tocarse los dispositivos entre sí. Esperemos que llegue en algún momento a nuestro país.