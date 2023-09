El Samsung Galaxy S23 Ultra supera al iPhone 15 Pro a la hora de jugar

Hace un par de semanas se presentaban los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max, junto con el resto de la gama, y como es habitual, la expectación fue máxima para recibirlos. Y como es habitual, siempre que llega un nuevo móvil de Apple o de Samsung, sobre todo si hablamos de sus topes de gama, toca compararlos en los aspectos más importantes, y evidentemente uno de ellos es el de la potencia. Sobre todo, ahora que estos dispositivos se usan cada vez más para jugar con juegos que hasta ahora era impensable que hubieran podido disfrutarse en un teléfono móvil.

El Samsung demuestra su valía

Y es que no es nada fácil mantener el tipo prácticamente 7 meses después de haber sido lanzado al mercado. Y eso es lo que ha hecho el Samsung Galaxy S23 Ultra respecto del nuevo iPhone 15 Pro Max. Ambos han sido probados en el test de rendimiento gráfico más prestigioso y utilizado del mercado. Y los resultados han sido reveladores a nivel gráfico. No hay más que verlos para comprobar que las cosas este año no se han desarrollado como en los anteriores.

Y es que los resultados dentro del test 3DMark Wildlife Extreme han probado que el móvil de Samsung no solo mantiene el tipo, sino que supera el de Apple. Concretamente hablamos de pruebas donde se mide el rendimiento de la GPU, que es el chip o procesador dedicado a gestionar todo lo referente a los gráficos, como pueden ser todos los motores de gráficos 3D de un teléfono a la hora de ejecutar juegos o apps donde haya que realizar cálculos en este sentido.

Y es que el teléfono de Samsung consigue superar a los dos iPhone 15 en lo que a rendimiento de GP se refiere. En la primera oleada de pruebas el Samsung consigue una puntuación de 3866, seguido del iPhone 15 Pro Max que obtiene una de 3608 puntos. En el caso de la vigésima ronda de pruebas, vemos cómo el móvil de Samsung alcanza una puntuación de 2794 puntos, mientras que el de Apple se queda en los 2681 puntos.

Eso sí, el gráfico nos demuestra que, aunque inferior, el rendimiento de los iPhone es más estable con el paso de las oleadas de pruebas, con una caída súbita en la segunda prueba. Mientras que en el caso del Samsung esta caída de rendimiento es mucho más gradual. Es mejor el rendimiento del Samsung en este sentido, ya que la pérdida de rendimiento se realizará siempre de forma más gradual, y no tan brusca como en el caso de los teléfonos de Apple.

Y es que parece que el nuevo procesador de Apple, el A17 Bionic, a pesar de contar con una tecnología punta de 3nm en su proceso de fabricación, no es un procesador tan eficiente como el del Samsung en lo que a la GPU se refiere, que es una edición específica del Snapdragon 8 Gen 2 diseñada para estos Galaxy. Sin duda un resultado que a muchos sorprenderá, pero que demuestra una vez más que Samsung planta cara a los iPhone incluso varios meses después de haber lanzado su toep de gama.